Sénégal: Directives de la rentrée 2024-2025 - Le gouvernement fait état d'un taux d'exécution de 83 %

Dakar — Vingt-cinq des trente mesures issues du Conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire 2024/2025 ont été entièrement mises en oeuvre, soit un taux global de réalisation de 83,34 %, a-t-on appris vendredi de source officielle.

"En effet, sur les trente mesures prises au terme de cette rencontre, 25 directives ont été entièrement exécutées, soit un taux de réalisation globale de 83,34%", a déclaré la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

Elle faisait le point, au nom du Premier ministre, de l'état de mise en oeuvre des directives du Conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire 2024/2025.

Mme Faye a précisé que les cinq directives à mettre en oeuvre concernent la finalisation des chantiers dans les campus pédagogiques et sociaux, le transfert effectif des budgets de fonctionnement des écoles élémentaires publiques, l'institution du port obligatoire de l'uniforme scolaire.

A cela s'ajoutent l'adoption de la loi sur le statut des "daara" (écoles coraniques) et leur intégration dans le système éducatif, ainsi que le renforcement du parc automobile de Dakar Dem Dikk pour faciliter la mobilité des élèves.

Selon Mme Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a félicité le gouvernement, les partenaires sociaux, techniques et financiers ainsi que les acteurs du secteur éducatif pour la mise en oeuvre jugée satisfaisante des directives issues du Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2024/2025

M. Sonko a invité les ministres concernés, notamment ceux de l'Education, de l'Enseignement supérieur, des Transports, des Finances, ainsi que le secrétaire général du gouvernement, à veiller au parachèvement de ces directives résiduelles, selon la porte-parole du gouvernement.