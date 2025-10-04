Sénégal: Le PM fixe les priorités pour la rentrée scolaire et universitaire

Dakar — Le gouvernement a annoncé, vendredi, plusieurs mesures pour garantir un démarrage effectif et un déroulement satisfaisant de la rentrée scolaire et universitaire, parmi lesquelles la remise en état et l'amélioration du cadre de vie des structures éducatives.

La libération des écoles occupées par l'hivernage, l'accès à l'eau, à l'électricité et à des latrines séparées, ainsi que la mise à disposition d'intrants pédagogiques à temps font partie de ces mesures arrêtées par le gouvernement, selon sa porte-parole, Marie Rose Faye.

S'exprimant à la fin d'un conseil interministériel, la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement a donné lecture d'un document du Premier ministre consacré à la rentrée scolaire, des universités et de la formation professionnelle.

Selon Mme Faye, le chef du gouvernement a également donné des instructions pour l'affectation, en priorité, des sortants des écoles et instituts de formation dans les zones déficitaires et les disciplines critiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les instructions du Premier ministre concernent aussi la sécurisation des abords des établissements et la régulation de la circulation aux heures de pointe.

Marie Rose Faye a confirmé que l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable à l'école sera appliquée dès la rentrée 2025/2026, "avec des dérogations strictement encadrées".

Le nouveau découpage des inspections d'académie (IA) et des inspections de l'éducation et de la formation (IEF), articulé aux pôles territoires, sera également mis en oeuvre, selon Mme Faye.

S'agissant de l'enseignement supérieur, le chef du gouvernement a instruit le démarrage du service de restauration dès la rentrée universitaire, ainsi que la recherche d'une solution structurelle à cette question, a poursuivi la porte parole du gouvernement.

Concernant l'université Gaston Berger, affectée par la fièvre de la vallée du Rift, il a été demandé un réaménagement du calendrier et la distribution de moustiquaires imprégnés dans les chambres universitaires.