Sénégal: La série 'Wassanam' met en lumière la culture sérère

Dakar — La série "Wassanam" (pardon en sérère) projeté en avant-première, à Dakar, questionne des faits de société, notamment, l'amour, le mariage forcé, entre autres, une histoire qui valse entre traditions, rêves et passion, mettant en lumière la culture sénégalaise et particulièrement celle sérère, a constaté l'APS.

Elle est une adaptation de la chronique de l'auteur sénégalaise, Ndèye Mariam Diop, tournée en 25 épisodes de 26 minutes, dont les trois premiers ont été diffusés au cinéma Pathé de Dakar, jeudi.

L'histoire raconte la vie d'Aïcha, une jeune adolescente sérère de 19 ans, issue de la tribu des "Niominkas", une branche de la dynastie des "Guelwaars" des îles du Saloum et de la Petite côte.

Cette dernière, appréciée pour son intelligence, se voit être mariée de force au maire de sa ville qui cherche une femme instruite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le film commence par ce cri déchirant d'Aïcha, résonnant faiblement avec un visage baigné de larmes et un coeur brisé.

Sa vie devient un cauchemar jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de "Malick", un riche avocat venu à Fatick, sa région, pour une mission de prospection.

"Entre traditions, rêves et passions, l'histoire d'Aïcha devient celle d'une vie en suspens, fragile et déterminée à la fois", peut-on lire, dans un document remis à la presse.

"L'histoire de +Wassanam+, parle d'une jeune fille sérère qui rencontre un avocat venu dans la région pour prospecter avec des hommes affaires, et puis s'en est suivi une histoire d'amour gâchée par le maire de la ville qui avait également un penchant pour la fille", a déclaré, la productrice de la série, Mada Ndiaye.

S'exprimant à la fin de la projection, elle souligne que celle-ci, met en lumière ce qu'il y a de "plus beau" dans la société, à savoir "la culture sérère et sénégalaise en générale".

Elle pense que la chronique d'où est tirée cette série offre la possibilité de pouvoir exploiter la culture sérère dans sa "profondeur".

"Aller filmer sous forme de documentaire a été une idée artistique du réalisateur Pape Abdoulaye Seck [il est le réalisateur du film Sagar, meilleure fiction des écoles de cinéma au Fespaco 2015]. Il a fait une docu-fiction de la série elle-même (...) ", explique-t-elle.

Pour le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, le titre de la série, "résonne comme une invitation lancée non seulement à la communauté sénégalaise, mais aussi au-delà, une promesse d'exploration, un appel à la mémoire et à la découverte".

"Ces dernières années, la production sénégalaise a su conquérir les écrans et les coeurs. Nos séries sont devenues miroirs de nos sociétés, espaces de débats, vecteurs de conscience car, elles questionnent nos traditions, explorent nos contradictions et portent nos hauts espoirs", a-t-il fait valoir.