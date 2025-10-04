Sénégal: Saint-Louis - Un bilan 'globalement' positif de la gestion des inondations (gouverneur)

Saint-Louis — Le gouverneur de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a tiré vendredi un bilan "globalement" positif de la gestion des inondations 2025 dans la région, magnifiant un travail d'équipe réalisé par les services techniques et de sécurité.

"Globalement pour la gestion des inondations dans la région, on peut considérer que le bilan est positif", s'est-il félicité lors de la réunion du Comité régional de gestion des inondations destinée à faire le point sur la situation l'hivernage.

"Il était normal, après quelques mois de gestion, que l'on puisse faire un point de situation et que l'on puisse se projeter également sur d'éventuelles inondations qui seraient cette fois causées par les débordements du fleuve donc les ondes de crue", a-t-il expliqué.

Selon le gouverneur de Saint-Louis, il y a eu, en premier, un travail d'équipe autour des services techniques et de sécurité des sapeurs-pompiers, de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) et de la SONAGED, la La Société nationale de gestion intégrée des déchets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce travail placé sous la supervision de l'autorité administrative a pu permettre de traiter l'ensemble des sites inondables identifiés dans la région de Saint-Louis.

Le gouverneur a également signalé qu'il ne reste désormais qu'un nombre "assez minime" de sites endémiques où les travaux de libération sont encore avec les sapeurs-pompiers.

"Pour la commune de Saint-Louis, il y a le site de Pikine qui continue à nous créer quelques soucis mais le travail s'y poursuit [...] avec les services notamment l'ONAS, et l'on demandera également aux sapeurs-pompiers de renforcer le dispositif", a-t-il notamment recommandé.

Le chef de l'exécutif régional a assuré que plusieurs établissements scolaires ont été traités. Mais, note Al Hassan Sall, il reste tout de même une dizaine d'établissements en cours de traitement, dont trois ou quatre dans la commune de Saint-Louis, le reste au niveau de Podor et Dagana.

Il a par ailleurs signalé que des opérations de saupoudrage, de désinfection, de désinsectisation et de désherbage sont conduites en parallèle par le service d'hygiène, dans le cadre la prévention contre la fièvre de la vallée du Rift qui s'est déclarée dans la région.

Dans sa communication, l'autorité administrative a également salué le travail du génie militaire qui a réalisé plusieurs digues de protection dans la partie nord du pays.

Cette réunion a également enregistré la présence du commandant du Groupement d'incendie et de secours numéro cinq et du directeur régional de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), entre autres responsables et chefs de service.