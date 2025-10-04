Sénégal: Louga - Une mobilisation sociale pour améliorer le bien-être des équidés

Louga — Une mobilisation sociale destinée à améliorer le bien-être des équidés a été organisée vendredi à Diattar, un village du département de Linguère, en prélude à la Journée mondiale des animaux célébrée le 4 octobre de chaque année, a constaté l'APS

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet "Guedaal Mala", porté par la Fédération des acteurs de la filière animale du Louga (FAAPAL) et l'ONG BROOKE,

Elle a consisté en des prestations de service gratuites pour les équidés, combinées à des actions de sensibilisation des communautés et des autorités locales, a expliqué El Hadj Ndiaye, chargé du projet.

L'objectif attendu est de susciter une meilleure implication des acteurs pour améliorer le bien-être des équidés dans la zone.

Le projet "Guedaal Mala" a été lancé en 2016, à la suite d'un diagnostic réalisé en 2015, qui avait révélé une situation préoccupante concernant le bien-être des équidés dans la région de Louga.

"Beaucoup de propriétaires recouraient à des pratiques traditionnelles inadaptées pour soigner leurs animaux", a rappelé M. Ndiaye.

Depuis son démarrage, le projet a mis l'accent sur la formation de prestataires de services vétérinaires et de maréchaux-ferrants qualifiés, mais aussi sur la mise en place de relais communautaires, a-t-il dit.

"Ces derniers travaillent en étroite collaboration avec les populations pour encourager l'adoption de bonnes pratiques de soins et de manipulation des animaux", a-t-il ajouté.

"Les propriétaires ont progressivement abandonné les soins traditionnels au profit de services vétérinaires formés, ce qui a permis une nette amélioration de la santé des équidés. Des changements ont également été notés dans la relation entre les animaux et leurs propriétaires, notamment en matière de respect des normes de manipulation", a-t-il souligné.

Grâce à ces relais dits "champions", des comportements difficiles ont pu être corrigés.

"Nous avons par exemple réussi à rééduquer des équidés qui refusaient l'attelage, ce qui a permis aux propriétaires de les utiliser sans contrainte", a témoigné El Hadj Ndiaye, soulignant que le projet contribue durablement à renforcer le bien-être animal dans la région de Louga.