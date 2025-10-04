Sénégal: Mbour - Des jeunes outillés au marketing digital, à la création de contenus et à l'entrepreneuriat

Mbour — Plusieurs jeunes de la commune de Mbour (Ouest) ont suivi une formation en marketing digital, création de contenus et techniques d'entrepreneuriat à l'initiative de la municipalité.

Les autorités municipales ont initié une série de formations au profit des jeunes dans le cadre de la Semaine du numérique et de l'entrepreneuriat.

"Nous avons voulu jouer notre partition, en tant que démembrement de l'État, pour être aux côtés de notre jeunesse et l'accompagner dans le renforcement de ses capacités et de son employabilité, en lui offrant une série de formations", a indiqué, jeudi, Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour.

Il a annoncé une série de programmes de formation qui se déroulera jusqu'en 2026.

"Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui peinent à trouver du travail", a souligné l'édile de Mbour.

La première session de formation portant sur l'employabilité numérique cible environ deux cent jeunes qui vont se familiariser avec l'Intelligence artificielle.

"Il est essentiel que notre jeunesse soit préparée à bien utiliser cet outil extrêmement puissant, mais aussi à comprendre qu'avec un simple téléphone et une connexion Internet, elle peut travailler, servir la société et être autonome financièrement", a soutenu le premier magistrat de la ville de Mbour.

Cheikh Issa Sall a aussi annoncé aussi la mise en place d'un bureau de développement local en vue d'accompagner le financement des projets portés par les jeunes.