Sénégal: Fièvre de la vallée du rift - Aucun cas enregistré à Kolda (directeur régional de l'élevage)

Kolda — Le directeur régional de l'Elevage de Kolda assure qu'aucun cas confirmé ou suspect de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift n'a été enregistré dans cette région du sud du Sénégal.

"A ce jour, aucun cas suspect ou confirmé de la maladie de la vallée du Rift n'a été enregistré dans la région de Kolda. Nos équipes sont déployées dans les communes et marchés hebdomadaires pour assurer la surveillance", a rassuré docteur Mamadou Lamine Diallo, dans un entretien avec l'APS.

La direction régionale de l'Elevage a ciblé deux communes, notamment Saré Bidji, dans le département de Kolda, et Kounkané, dans celui de Vélingara, comme sites sentinelles pour la surveillance de la maladie dans la région.

"Nous avons choisi après enquête les sites de Saré Bidji dans le département de Kolda et Kounkané dans le département de Vélingara pour une surveillance active et nous y faisons des prélèvements et la vaccination des ovins. Jusqu'à nos jours, aucun cas positif ne nous a été confirmé sur la présence de la maladie dans la région", a déclaré docteur Diallo.

La direction régionale de l'Elevage a procédé à la vaccination de 1830 ovins dans la commune de Saré Bidji et 2350 têtes dans celle de Kounkané.

"En ce qui concerne la prévention par la vaccination, avec la tutelle, nous devons vacciner 1830 ovins dans la commune de Saré Bidji et 2350 ovins dans la commune de Kounkané", a-t-il indiqué.

Le technicien a saisi l'occasion pour inviter les populations en général et particulièrement les éleveurs à intégrer des mesures préventives face aux cas suspects de sujets malades et prévenir les services de l'élevage à travers les vétérinaires.

"La maladie est virale et elle touche les animaux domestiques et sauvages. Dans nos maisons, nous vivons avec des ovins, caprins et bovins, il faut prendre des mesures préventives, faire cuire la viande, le lait, éviter des contacts avec les animaux malades, se laver les mains et tenir informer les services en cas de cas suspect", a lancé docteur Diallo.

Il a en outre insisté sur la communication et la sensibilisation pour toucher les populations de la région qui jusque-là est épargnée par la maladie malgré sa position géographique, car partageant ses frontières avec trois pays de la sous-région.