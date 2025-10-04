Sénégal: Célébration de la première édition de la journée de l'armée de terre

Dakar — L'armée de terre a célébré vendredi la première édition de la Journée dénommée le "Terrien", une initiative visant à raviver la fierté d'appartenir à cette entité de la grande muette, a constaté l'APS.

"Il s'agit, pour cette première édition, de redonner toute sa fierté à l'armée de Terre. Nous voulons dire à tous ses éléments : soyez fiers d'en faire partie", a déclaré le chef d'état major de l'armée de terre, le général de brigade Simon Ndour.

Cette journée vise aussi à exprimer "la fierté que le peuple sénégalais ressent pour ses militaires", a poursuivi l'officier supérieur.

Le général Ndour a expliqué que cette journée offre également l'occasion de "rendre hommage aux soldats tombés au champ d'honneur dans les différentes opérations menées par le Sénégal", à l'intérieur du pays comme à l'extérieur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des activités sportives, notamment des matchs de football et de volley-ball, ont été organisées à cette occasion dans le but de "renforcer l'esprit de corps et la cohésion interne", a-t-on appris sur place.

"Cela vise à rappeler que nous formons un seul corps. Dans nos batailles, dans nos missions, commandos, paras, blindés et fantassins sont unis", a-t-il insisté.

"On n'a pas créé les spécialités par hasard. On a besoin de toutes ces spécialités, chacun dans son rôle", a encore fait valoir le général de brigade Simon Ndour.

Il s'est réjoui de la "saine émulation" entre les compagnies à travers différentes disciplines : tir, marche, cross, ou autres activités sportives, choisies librement par les unités.