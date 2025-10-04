Sénégal: Préparation JOJ - Le Dakar Arena accueille deux tournois internationaux Futsal prévus en novembre

3 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Deux tournois internationaux des moins de 16 ans de Futsal, garçons et filles, vont réunir quatre nations au Dakar Arena de Diamniadio, du 4 au 9 novembre, dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a-t-on appris du Comité d'organisation.

Le tournoi va regrouper le Brésil, la France, le Maroc et le Sénégal du côté des hommes, le match d'ouverture devant opposer, le 6 novembre, le Sénégal au Brésil.

Chez les femmes, le tournoi mettra aux prises le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et la Namibie.

Ces compétitions sont organisées par le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) pour expérimenter ses dispositifs organisationnels à un an de l'évènement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, le Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 annonce qu'il va mener, à partir du 31 octobre prochain, plusieurs activités incluant le dévoilement de la mascotte officielle et le lancement du compte à rebours de ce rendez-vous mondial, rassemblant des jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, pour la première fois sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cette quatrième édition des JOJ va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, sur le thème : "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le "Wushu" seront également au programme des JOJ Dakar 2026.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.