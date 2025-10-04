Sénégal: Préparation JOJ - Le Dakar Arena accueille deux tournois internationaux Futsal prévus en novembre

Dakar — Deux tournois internationaux des moins de 16 ans de Futsal, garçons et filles, vont réunir quatre nations au Dakar Arena de Diamniadio, du 4 au 9 novembre, dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a-t-on appris du Comité d'organisation.

Le tournoi va regrouper le Brésil, la France, le Maroc et le Sénégal du côté des hommes, le match d'ouverture devant opposer, le 6 novembre, le Sénégal au Brésil.

Chez les femmes, le tournoi mettra aux prises le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et la Namibie.

Ces compétitions sont organisées par le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) pour expérimenter ses dispositifs organisationnels à un an de l'évènement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, le Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 annonce qu'il va mener, à partir du 31 octobre prochain, plusieurs activités incluant le dévoilement de la mascotte officielle et le lancement du compte à rebours de ce rendez-vous mondial, rassemblant des jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, pour la première fois sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cette quatrième édition des JOJ va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, sur le thème : "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le "Wushu" seront également au programme des JOJ Dakar 2026.