Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec les Ambassadeurs de France et du Japon ainsi qu'avec le Ministre de l'Intégration régionale de la RDC

Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a reçu ce jour en audience :

·Son Excellence Fabrice Mauriès, Ambassadeur, Haut Représentant de la République Française près la République Gabonaise ;

·Son Excellence Shuji Noguchi, Ambassadeur du Japon près la République Gabonaise ;

·Monsieur Floribert Anzuluni Oketshi, Ministre de l'Intégration Régionale de la République Démocratique du Congo.

La première audience, accordée à l'Ambassadeur de France, a permis d'aborder le renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et Paris, ainsi que divers sujets d'intérêt commun et d'actualité internationale. Les récents séjours au Gabon du Conseiller Afrique du Président français et d'une délégation sénatoriale, tout comme l'escale prochaine d'un bâtiment de la Marine nationale française au Port d'Owendo, ont également été évoqués.

À cette occasion, Son Excellence Fabrice Mauriès a réaffirmé la volonté des autorités et des entreprises françaises d'accompagner la mise en oeuvre du projet de société porté par le Chef de l'État gabonais.

Le Président de la République a ensuite reçu en audience Son Excellence Shuji Noguchi, Ambassadeur sortant du Japon, venu lui faire ses adieux au terme d'un mandat de cinq années passées au Gabon. Cette rencontre a été l'occasion de dresser un bilan des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays dans plusieurs secteurs stratégiques.

L'Ambassadeur a exprimé sa profonde gratitude aux autorités gabonaises pour l'accueil et l'hospitalité dont il a bénéficié, tout en réitérant l'engagement du Japon à poursuivre et intensifier la coopération, notamment en matière d'investissements privés, ainsi que dans les domaines de la paix et de la démocratie.

Enfin, le Chef de l'État s'est entretenu avec Monsieur Floribert Anzuluni Oketshi, Ministre de l'Intégration Régionale de la République Démocratique du Congo, en séjour à Libreville dans le cadre d'une visite de courtoisie auprès des nouvelles autorités de la CEEAC.

Ce dernier a transmis au Président de la République les salutations fraternelles de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo. Les échanges ont permis de réaffirmer les liens de fraternité et de coopération entre Libreville et Kinshasa, ainsi que la volonté conjointe de relancer les commissions mixtes en vue de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines.