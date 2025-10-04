Gabon: Mark Alexandre Doumba au 3è Conseil d'administration de l'Alliance sur innovation et l'entrepreneuriat numérique de l'UIT

Faisant suite à sa nomination au Conseil d'administration de l'Alliance sur l'innovation et l'entrepreneuriat numérique de l'Union Internationale des Télécommunications ITU, le Ministre de l'Économie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation a pris part à la 3e session de cet organe stratégique, qui réunit ministres, régulateurs et dirigeants de grandes entreprises technologiques mondiales.

À Saint-Domingue, en République dominicaine, le Ministre a contribué aux travaux de cette instance visant à soutenir le développement d'écosystèmes numériques à travers le monde.

L'Alliance déploie notamment des centres d'innovation dans plusieurs pays, dont le Gabon, afin d'accompagner les entrepreneurs par des outils, des formations et des programmes de renforcement de capacités.

Elle élabore également des politiques publiques, favorise les synergies entre régulateurs et accompagne les États dans les grands enjeux liés à la digitalisation des services, à la gestion des données, à l'intelligence artificielle et à la réduction de la fracture numérique.

Le Ministre a présenté la feuille de route du Gabon, fondée sur l'ordonnance relative à la digitalisation, qui impose aux administrations publiques de digitaliser leurs services, de s'interconnecter et d'intégrer pleinement le secteur privé national afin de matérialiser la souveraineté numérique.

Il a par ailleurs souligné que la création de champions nationaux est avant tout une question de volonté politique : les États doivent soutenir l'émergence d'entreprises locales fortes s'ils veulent atteindre la souveraineté économique.

Le Ministre a enfin proposé que le Gabon devienne un véritable terrain d'innovation pour les acteurs souhaitant investir dans la transformation numérique.

La présence du Gabon au sein de ce Conseil s'inscrit dans la vision du Président de la République, qui fait du numérique un levier stratégique de développement et de gouvernance.