Afrique Centrale: L'Angola accueille le 2e Sommet des Conseils supérieurs de la justice de la CPLP

Luanda — L'Angola accueillera le 2e Sommet du Forum des Conseils supérieurs de la justice de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) du 8 au 9 octobre.

Ce forum est une organisation de coopération internationale entre les organes de gestion judiciaire des pays et territoires de la CPLP, les plus hautes instances dirigeantes du secteur dans chaque région, quelle que soit leur appellation nationale.

Selon un communiqué du Conseil supérieur de la magistrature (CSMJ), le sommet du forum se tiendra sous le thème « Séparation des pouvoirs et autonomie administrative et financière du pouvoir judiciaire ».

L'événement réunira des délégations du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, du Portugal, de Sao Tomé-et-Principe et du Timor oriental, ainsi que des entités nationales et des invités.

Ce sommet, qui se tient tous les deux ans, aboutira à l'approbation de la « Charte de Luanda », document qui guidera les activités du forum au cours des deux prochaines années.

La déclaration souligne également que le pays/membre qui assumera la présidence du forum pour la période biennale 2025-2027 sera désigné lors de l'événement.

Le Sommet se déroule en séances plénières et en commissions. Les séances d'ouverture et de clôture se déroulent en séance plénière et visent, entre autres, à énoncer et à transmettre des informations générales sur les grands principes du développement de la gestion judiciaire, ainsi qu'à approuver le programme de travail.

Les séances de travail en commission visent à approfondir les réflexions communes, à préparer et à examiner les décisions et recommandations concernant les domaines de coopération et d'autres sujets débattus en séance plénière.

L'Angola a été élu en novembre 2023 à la présidence du Forum des Conseils supérieurs de la justice de la CPLP pour l'exercice biennal 2024-2025 lors de son premier Sommet, tenu au Cap-Vert, et qui a abordé la transformation numérique des systèmes judiciaires en Angola, au Brésil, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Mozambique, au Portugal, à São Tomé-et-Principe et au Timor-Leste. CPM/SC/LUZ