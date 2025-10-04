Angola: Les Angolais n'ont plus besoin de visa pour se rendre au Kenya

Luanda — Les citoyens angolais détenteurs de passeport ordinaire, de service ou diplomatique sont exemptés de visa pour se rendre en République du Kenya pour des séjours de 60 jours, à compter du début de ce mois d'octobre.

Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, auquel l'ANGOP a eu accès ce vendredi, les citoyens angolais n'ont besoin que d'une autorisation de voyage électronique (AVE) pour entrer au Kenya.

Le communiqué ajoute que, dans ce contexte, les autorités kenyanes fournissent davantage d'informations à ce sujet sur leur site web https://etakenya.go.ke/general-information.