Angola: Le gouvernement angolais réaffirme son engagement envers l'éducation

Ndalatando ( — Le gouvernement angolais a réaffirmé aujourd'hui (vendredi) son engagement envers l'éducation et l'enseignement, piliers de l'autonomisation individuelle, de la transformation sociale et du développement national.

Cet engagement a été réitéré par la ministre d'État chargée des Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, lors de la cérémonie officielle d'ouverture de l'année universitaire 2025/2026 de l'enseignement supérieur, qui s'est tenue à Ndalatando (Kuanza-Norte).

Selon la ministre, au cours des cinq dernières décennies, le sous-système d'enseignement supérieur angolais a connu une croissance constante de sa population étudiante.

Actuellement, a-t-elle poursuivi, l'enseignement supérieur accueille plus de 331 000 étudiants à l'échelle nationale, ce qui, selon Maria do Rosário Bragança, démontre l'engagement du gouvernement à renforcer le capital humain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a toutefois reconnu que des défis majeurs demeurent, notamment l'urgence d'assurer une éducation de meilleure qualité et la pertinence des offres de formation, qui doivent être adaptées aux besoins du marché du travail local et mondial.

Pour la ministre, relever ces défis exige d'assumer la responsabilité de maintenir le cap et de redoubler d'efforts pour transformer l'enseignement supérieur et, par conséquent, renforcer sa capacité à remplir sa mission sociale.

La responsable a indiqué que les priorités du secteur de l'enseignement supérieur sont identifiées depuis longtemps et que plusieurs actions sont en cours, telles que l'amélioration des infrastructures, la révision des programmes, l'amélioration des qualifications des enseignants, la diversification de l'offre de formation, l'accompagnement social des étudiants et le développement de la recherche scientifique.

Elle a précisé que l'objectif de toutes ces initiatives est d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'enseignement supérieur en tant que facteur de développement social, ce qui concourt à la réalisation des objectifs du programme 14 du Plan national de développement 2023-2027, consacré à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et au développement de la recherche scientifique.