Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 octobre 2025

La RDC accueillera la 47e Assemblée Générale de la CAF à Kinshasa

La République Démocratique du Congo sera l'hôte de la 47e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football (CAF), prévue le lundi 6 octobre à Kinshasa. Selon un communiqué de la CAF, cet événement rassemblera des dirigeants du football, des personnalités influentes ainsi que des légendes africaines pour des discussions stratégiques sur l'avenir du football sur le continent.

À cette occasion, un prestigieux plateau de légendes du football africain sera présent, parmi lesquelles Herita Ilunga (RD Congo), Jean Florent Ibenge (RD Congo), Geremi Njitap (Cameroun), El Hadji Diouf (Sénégal), Emmanuel Adebayor (Togo), Didier Drogba (Côte d'Ivoire), Kalusha Bwalya (Zambie), Gaëlle Deborah Enganamouit (Cameroun) et Sophia Mwasikili (Tanzanie).

Ces figures emblématiques du football africain se retrouveront à Kinshasa pour partager leur expérience et participer aux échanges. Pour le Secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosengo-Omba , c'est un honneur d'accueillir certaines des plus grandes légendes du football africain à l'occasion de cette assemblée. (Source allAfrica )

Tchad : Adoption par le Parlement d'un mandat présidentiel de sept ans renouvelable sans limite

Les députés et sénateurs tchadiens réunis en congrès ont adopté vendredi une révision de la Constitution votée par référendum le 29 décembre 2023 prévoyant notamment un allongement du mandat présidentiel de cinq à sept ans, renouvelable sans limite.

La révision de la loi fondamentale a été adoptée avec 236 voix pour et aucune contre sur 257 membres. Les parlementaires du Rassemblement national des démocrates tchadiens-Le Réveil (RNDT, opposition) d'Albert Pahimi Padacké ont quitté la salle peu avant le vote, a constaté un journaliste de l'AFP. (Source Le 360 Afrique)

Contestations à Madagascar : Le président affirme que «des pays et agences ont payé le mouvement pour l'évincer»

Le président malgache a estimé ce 3 octobre 2025 que le vaste mouvement de contestation en cours depuis le 25 octobre à Madagascar visait à « provoquer un coup d'État », dans une allocution diffusée sur son compte officiel Facebook.

Andry Rajoelina a affirmé que la jeunesse, qui s'est mobilisée dans la rue, au départ pour dénoncer les coupures incessantes d'eau et d'électricité, était manipulée par des acteurs qu'il n'a pas identifiés clairement. Dans la capitale, les manifestations se poursuivent ce vendredi, avec des tirs de gaz lacrymogènes. (Source RFI)

La voix du Togo s'impose dans le débat africain sur la dette

Le Togo prend part à la 8ᵉ session ordinaire du Comité Technique Spécialisé (CTS) de l'Union Africaine sur les finances, affaires monétaires, planification économique et intégration, qui se tient jusque'à vendredi à Johannesburg.

Le pays est représenté, par Essowé Georges Barcola , le ministre de l'Economie et des Finances.

Le ministre a présenté les résultats de la Conférence de l'UA sur la dette, organisée au Togo en mai dernier, et dont la Déclaration de Lomé est désormais une référence dans les discussions continentales. (Source togonews )

En Tunisie, un homme condamné à mort pour des publications Facebook critiques du pouvoir

Prononcée mercredi 1ᵉʳ octobre, cette condamnation s'inscrit dans un climat de répression généralisée, dans un pays où le président, Kaïs Saïed , s'est arrogé les pleins pouvoirs en 2021.

Originaire du gouvernorat de Nabeul, dans le nord-est de la Tunisie, Saber Chouchane , travailleur journalier et père de trois enfants, a été condamné, mercredi 1er octobre, par le tribunal de première instance de Nabeul, à la peine capitale – dont l'exécution est suspendue dans le pays depuis 1991 – pour des publications sur Facebook.

Une information confirmée au Monde par son avocat, Oussema Bouthelja , qui s'est dit « incrédule » face à ce jugement. (Source Le Monde Afrique)

Maroc : L'UE appelle toutes les parties au calme

Le 3 octobre 2025, l'Union européenne a appelé « toutes les parties prenantes à maintenir le calme » au Maroc, secoué par de vives manifestations sociales.

« Nous reconnaissons l'importance de la participation des jeunes à la vie publique et appelons toutes les parties prenantes à maintenir le calme », a déclaré Anouar El Anouni , porte-parole de l'UE pour les Affaires étrangères.

Le collectif GenZ 212, récemment créé, a par ailleurs appelé dans la nuit de jeudi à vendredi à la démission du gouvernement. (Source beninwebtv )

Gabon : Les dépenses publiques en hausse de 20,9% en 2024

Les récents chiffres publiés par la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) et relayés par l'Agence gabonaise de presse (AGP) révèlent une augmentation significative des dépenses publiques au Gabon. En 2024, celles-ci atteignent 3 364,7 milliards de FCFA, marquant une hausse de 20,9 % par rapport à l'exercice précédent.

Cette croissance des dépenses s'expliquerait en grande partie par un doublement des investissements, qui ont crû de 98,2 %. Les dépenses d'investissement sont ainsi passées de 267,2 milliards de FCFA en 2023 à 529,6 milliards de FCFA en 2024. Ces fonds sont principalement alloués à des projets d'infrastructures routières, immobilières, sociales et énergétiques, financés en majorité par des ressources propres du gouvernement.

Sénégal : L'eurobond 2028 bondit après l'annonce du FMI sur le dossier de « dette cachée »

Les marchés financiers ont salué l'annonce du FMI, qui a inscrit à l'agenda de son conseil d'administration, ce vendredi 3 octobre, l'examen du dossier de mauvaise déclaration budgétaire du Sénégal. Un signal qui éloigne la perspective d'un remboursement anticipé et rouvre la voie à un nouvel accord.

L'eurobond 2028 du Sénégal (coupon 4,75 %) a connu une envolée spectaculaire ce vendredi 3 octobre 2025, à la Bourse de Francfort. Le titre a progressé de +3,24 % en une seule séance, pour s'établir à 90,15, soit une hausse de près de 17 % depuis son point bas du 10 juillet dernier. Cette dynamique montre le regain de confiance des investisseurs après plusieurs mois de doutes nourris par l'affaire dite de « misreporting » (fausse déclaration de la dette publique). (Source Agence ecofin )

Mauritanie : Aide humanitaire d'urgence de la BAD pour soutenir les réfugiés maliens

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé récemment un don de 500 000 dollars américains à la Mauritanie comme aide humanitaire d'urgence pour les réfugiés maliens et les communautés d'accueil.

Ce montant permettra de répondre notamment aux besoins urgents en eau, hygiène et assainissement des réfugiés, des rapatriés et des communautés hôtes de la région du Hodh El Charqui , l'une des plus vulnérables du pays.

Près de 36 000 personnes, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, qui se sont installées dans dix-huit localités des Moughataas d'Adel- Bagrou , Timbédra , Djigueni et Amourj , bénéficieront de l'appui du Groupe de la Banque. (Source apanews )

Trionda : Le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026 dévoilé

Le monde du football retient son souffle ! La FIFA vient de dévoiler Trionda , le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026 qui promet de révolutionner le jeu. Après Al Rihla en 2022, place à cette nouvelle sphère technologique qui incarne l'esprit unique de cette édition historique organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Quelle meilleure façon de matérialiser l'union de trois nations que par un ballon aux symboles forts ? Trionda , dont le nom signifie « trois vagues » en espagnol, arbore fièrement les couleurs et emblèmes de ses hôtes. Le rouge, le vert et le bleu s'entremêlent harmonieusement sur des panneaux ondulés formant un triangle central.

La feuille d'érable canadienne , l'aigle mexicain et l'étoile américaine se partagent la surface de ce bijou footballistique, tandis que des dorures rappelant le trophée mondial ajoutent une touche de prestige. (Source Congo quotidien)