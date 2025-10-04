Sénégal: Le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour renforcer le système éducatif

Dakar — Le gouvernement a adopté une série de mesures à moyen terme, visant à renforcer le système éducatif national de la petite enfance à l'enseignement supérieur, a annoncé vendredi son porte-parole, Marie Rose Khady Fatou Faye.

"Ces mesures portent notamment sur la prise en charge juridique des enfants de 0 à 3 ans, l'accélération des projets de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires, ainsi que l'adaptation continue des curricula de formation intégrant l'éducation civique, le numérique, l'intelligence artificielle, les sciences, les technologies, les langues nationales et l'enseignement arabe", a-t-elle informé.

La porte-parole du gouvernement lisait une déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko, à l'issue du Conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026 tenu ce jour au Building administratif Mamadou Dia.

La mise en oeuvre efficace de la Stratégie nationale des équipements et infrastructures scolaires (SNEIS 2025-2029) fait également partie des priorités, tout comme l'exécution du Projet d'urgence de remplacement des abris provisoires persistants (PURAPP) et l'adoption de nouveaux prototypes de construction scolaire conformes aux standards de qualité, de sécurité, d'accessibilité et de durabilité.

Le gouvernement entend aussi approfondir la réflexion sur le système des cantines scolaires, à travers l'adoption d'une loi sur l'alimentation scolaire, la promotion des cantines basées sur la production locale et l'expérimentation de fermes agricoles scolaires intégrées, inspirées du modèle de Kafountine.

Par ailleurs, un système national harmonisé d'évaluation des apprentissages sera mis en place, en prélude de la création d'un institut national pour la qualité scolaire.

D'autres mesures concernent la révision des textes régissant les écoles sénégalaises à l'étranger, notamment en Gambie, ainsi que la ratification du Traité de Marrakech sur les manuels transcrits en braille, pour une meilleure inclusion des élèves et étudiants en situation de handicap visuel.

"Ces réformes traduisent la volonté du gouvernement d'investir dans l'éducation comme socle de souveraineté, de prospérité et de justice sociale", a souligné Mme Faye.