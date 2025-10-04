Sénégal: Pôle Est - un financement de 3 milliards de francs CFA du FONGIP annoncé pour soutenir les acteurs locaux

Tambacounda — Le Fond de garantie d'investissements prioritaires (FONGIP) envisage de mettre en place une enveloppe initiale de 3 milliards de francs CFA pour accompagner les acteurs du Pôle Est regroupant les régions de Tambacounda et de Kédougou, a annoncé vendredi, son secrétaire général, Abdoulaye Diasse.

M. Diasse s'exprimait à Tambacounda en marge de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle agence du FONGIP, en présence des autorités administratives et locales de la région.

Le FONGIP, structure étatique de microfinance a été créé par l'Etat du Sénégal pour faciliter l'accès aux financements des petites et moyennes entreprises, des jeunes et des femmes porteurs de projets.

"Le FONGIP est [au niveau du Pôle Est] pour être au service des populations, des acteurs économiques porteurs d'initiatives de création de richesses pour leur apporter des dispositions leur permettant d'avoir des outils et des moyens de travailler et de produire pour contribuer à la croissance économique", a expliqué le secrétaire général.

Abdoulaye Diasse a assuré que le FONGIP va soutenir tous les secteurs productifs du Pôle Est y compris dans les zones reculées des deux régions.

"Nous mettrons en avant les filières porteuses de la zone comme par exemple la culture du fonio et tous les autres secteurs économiques de la région[...] nous envisageons aussi de faire des animations économiques au niveau des zones reculées pour être au service des populations à travers des services financiers de proximité", a-t-il assuré.