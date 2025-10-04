Sénégal: Moustapha Guirassy lance PLANET 3, une plateforme de gestion des écoles et des établissements

Dakar — La plateforme PLANET 3, lancée vendredi à Dakar, symbolise le passage d'un système éducatif fragmenté à une société éducative participative et hyper connectée, a déclaré le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy.

"PLANETxw< 3 [...] incarne une rupture fondamentale, un changement radical de paradigme. Elle symbolise le passage irréversible d'un système éducatif trop longtemps figé, fragmenté, cloisonné [...] vers une société éducative vivante organique, fluide, participative et profondément connectée", a-t-il dit.

Il présidait la cérémonie officielle de lancement de la plateforme de gestion des écoles et établissements PLANET 3.

"Désormais, chaque acteur de notre communauté éducative (IA, IEF, chef d'établissement, enseignant, élève, parent), disposera d'une interface personnalisée [...] et surtout d'un accès en temps réel aux données essentielles pour mieux agir, mieux décider, mieux accompagner nos enfants sur le chemin de la réussite", a t-il ajouté.

Cette nouvelle version de gestion des écoles va réduire les charges de travail administratives qui éloignent les enseignants de leurs vocation naturelles.

"Cette plateforme leur redonne le temps précieux nécessaire pour se consacrer tellement à leur mission pédagogique, à l'accompagnement personnalisé, à l'innovation dans leur pratique", a souligné le ministre.

Cette avancée technologique va également donner une visibilité aux parents qui vont recevoir des notifications sur leurs enfants, a assuré le ministre de l'Education nationale.

La plateforme entièrement réalisée par les développeurs du ministère de l'Education nationale se veut aussi un outil d'aide à la décision.

Moustapha Guirassy considère que "PLANET 3 n'est pas une expérimentation facultative parmi d'autres, elle n'est pas une option qui est laissée à la discrétion de chacun. Elle est désormais la norme nationale".

Marème Ba Fall, proviseure du lycée Lamine Guèye, a vanté les opportunités liées à cet outil novateur qui permet la dématérialisation et facilite le travail administratif avec la suppression des cahiers de texte, des registres d'absence.

La plateforme expérimentée par le lycée Lamine Gueye offre également une connexion intra et extra-scolaire. Elle permet de détecter très tôt les élèves en difficulté en vue d'organiser la remédiation.

PLANET 3 est aussi un instrument qui donne la possibilité de suivre l'assiduité et le progrès de l'élève en classe, la sécurisation des archives.

L'outil présente toutefois certaines défaillances liées notamment à la connexion instable, à l'insuffisance des équipements informatiques pour permettre à tout le personnel, a relevé la proviseure.

A cela s'ajoutent des difficultés d'accès en période d'affluence surtout pendant les compositions.

Le Directeur régional de l'UNESCO, Dimitri Sagna, s'est réjoui de voir que "le Sénégal avec cette plateforme est déjà dans l'ère du numérique".

Néanmoins, il a invité les autorités à corriger certaines disparités qui existent à travers le pays avec un manque de connectivité.

M. Sagna a exhorté l'Etat et ses partenaires à travailler pour que cette plateforme soit accessible à tous.