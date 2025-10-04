Sénégal: La Caserne Samba Diéry Diallo étrenne une école élémentaire dotée de commodités modernes

Dakar — Les ministres des Forces armées et son homologue de l'Education nationale, ont procédé, vendredi, à la Caserne de la Gendarmerie nationale Samba Diéry Diallo, à l'inauguration d'une école élémentaire dotée de commodités modernes.

"L'école permet d'accueillir toutes les classes du cycle élémentaire et dispose de toutes les commodités modernes pour les enseignants et les élèves. Sa capacité d'accueil de 920 élèves dans les 17 classes fonctionnelles dès cette rentrée scolaire est très appréciable, même si elle reste en deçà de la capacité maximale d'accueil en raison du nombre encore limité d'enseignants disponibles", a déclaré, le ministre des Forces armées, le général Birame Diop.

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie marquant l'inauguration de cet établissement scolaire, M. Birame Diop a soutenu que l'ouverture de cette infrastructure permet d'une part, de rapprocher "davantage" l'école des familles, tout en offrant aux enfants des militaires et des populations environnantes, un cadre "d'apprentissage moderne, sécurisé et stimulant".

D'autre part, a-t-il poursuivi, l'école participe à "l'ancrage" de la "Caserne Samba Diéry Diallo" dans son environnement social, tout en renforçant le lien "Armée-Nation" autour d'un projet porteur d'avenir qu'est l'éducation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative de "haute portée" témoigne, selon lui, une fois de plus, d'une Gendarmerie nationale au service de la Nation, "attentive au-delà de ses missions régaliennes de sécurité, aux besoins sociaux, notamment ceux de la jeunesse".

"En ouvrant cette école aujourd'hui, les Forces armées, la Gendarmerie nationale en particulier, apportent une contribution certes symbolique, mais significative, à la réalisation de notre ambition de garantir à chaque enfant, où qu'il se trouve sur le territoire national, les mêmes chances d'accéder à une éducation de qualité et de s'épanouir dans notre société", a-t-il fait valoir.

Il a toutefois sollicité l'appui du ministère de l'Education nationale pour "renforcer les moyens matériels et humains de l'établissement, afin de pouvoir accueillir jusqu'à 1200 élèves et cela dans d'excellentes conditions, grâce à des équipements modernes et adaptés".

"La chance que vous donnez aujourd'hui à cette école, à ce système éducatif, c'est d'abord de loger cette école-là au sein de la gendarmerie, mais de réhabiliter l'école, de la rendre toute belle et magnifique", a pour sa part magnifié le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy.

Remerciant les Forces armées pour cette "belle contribution" non seulement au développement, mais aussi à la transformation du système éducatif sénégalais, il a rappelé que le dernier conseil interministériel s'est penché sur la rentrée et la transformation dudit système.

"Nous sommes tous d'accord pour une refonte du système éducatif. Nous sommes tous d'accord pour repenser l'école. Nous sommes tous d'accord pour ouvrir l'école à toutes les forces vives de la nation", a-t-il insisté.