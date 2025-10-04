Sénégal: Sédhiou réceptionne son antenne régionale de l'inspection du travail et de la sécurité sociale

- Le directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP), Baye Niass, a présidé, vendredi, à Sédhiou (sud), la cérémonie officielle de réception de l'antenne régionale de l'Inspection du travail et de la sécurité sociale, a constaté l'APS.

Ce nouvel édifice, réalisé à hauteur de 200 millions de francs CFA, marque une étape décisive dans la modernisation de l'administration du travail à Sédhiou.

Ce bureau régional vise à rapprocher l'administration des citoyens, en particulier les travailleurs et les employeurs de la région sud, a déclaré le DG de l'ACBEP.

Il offrira, a-t-il poursuivi, un cadre institutionnel propice à la régulation du marché du travail, à la médiation sociale et à la protection des droits professionnels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Ce n'est pas une simple cérémonie protocolaire. C'est une avancée majeure dans la promotion du dialogue social et la dignité des travailleurs", a-t-il déclaré.

Ce projet s'inscrit pleinement dans la "Vision 2050" portée par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, qui prônent un Sénégal prospère, inclusif et solidaire, a expliqué Baye Niass.

Il a rappelé que lors du dernier Conseil des ministres tenu le 2 octobre, le chef du gouvernement a rappelé l'impératif de "sérénité, rapidité et durabilité dans l'exécution des projets publics".

L'ACBEP, bras technique de l'État dans la construction d'infrastructures administratives, réaffirme son engagement à traduire ces orientations en actions concrètes, en veillant à la qualité, au respect des délais et à la transparence dans l'attribution des marchés, a souligné M. Niass.

Initialement confié à une première entreprise dont le contrat a été résilié pour non-respect des clauses, le projet a été repris par Ibrahima Guèye Construction (IBG).

Cette société a mené les travaux dans le respect des normes techniques et des délais impartis, illustrant la rigueur désormais exigée dans la gestion des projets publics.

"Toute entreprise incapable de respecter ses engagements verra son contrat résilié. C'est une règle désormais intangible pour l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics", a-t-il martelé.

Selon lui, "au-delà de sa fonction administrative, cette antenne régionale se veut un pilier régulateur, un catalyseur de justice sociale et un lieu de confiance pour les acteurs du monde du travail".

Elle permettra de renforcer la médiation entre employeurs et employés, de mieux encadrer les relations professionnelles et de garantir une application équitable du droit du travail, a conclu le DG de l'ACBEP.