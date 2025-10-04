Sénégal: Rentrée scolaire - Un déficit de plus de 500 enseignants à Kolda (inspecteur)

Kolda — L'académie de Kolda (sud) a un besoin de plus de 500 enseignants tous corps confondus, a annoncé, vendredi, son secrétaire général, Alioune Touré.

"(...) nous n'avons que 31 éléments qui sont au niveau du corps de contrôle et au niveau des enseignants, il y a un déficit qui dépasse 500 enseignants tous corps confondus", a-t-il déclaré

Intervenant en marge du Comité régional de développement (CRD) consacré à la rentrée des classes, le secrétaire général de l'académie de Kolda a ajouté qu'au niveau du moyen secondaire général, ce déficit dépasse 300 enseignants dans toutes les disciplines.

"Nous avons 24 lycées avec 11 à cycle long en plus de 84 collèges d'enseignement moyen. Ce n'est donc pas une petite académie et ce déficit est souvent réglé à l'élémentaire par des doubles flux", a déploré M. Touré.

Il a dans ce sillage souligné la volonté des autorités académiques d'aller vers la réorganisation des établissements privés.

"Sur instruction de l'inspecteur d'académie, nous comptons aller vers la réorganisation des établissements privés, harmoniser les recrutements, les notes des élèves, les contenus, les accompagner dans la formation ciblée", a fait savoir l'Inspecteur Alioune Touré.

Il a notamment évoqué les cas "des élèves qui refusent souvent des redoublements et qui s'orientent vers les écoles privées".

M. Touré a en outre saisi l'occasion pour annoncer l'ouverture prochaine d'un Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (Lynaque).

"Nous avons été saisis depuis quelques jours par le niveau central pour l'ouverture d'un lycée nation-armée pour la qualité et l'équité à Kolda. On nous demande de travailler avec les autorités administratives et élus pour l'obtention de 10 hectares devant abriter le site et d'ici à quelque semaines ce travail sera fait", a détaillé le secrétaire général de l'académie de Kolda.