Sénégal: Daouda Ngom - 'Tous les nouveaux bacheliers seront orientés dans les universités publiques'

3 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Tous les nouveaux bacheliers seront autorisés à s'inscrire dans les universités publiques, dès la rentrée universitaire 2025-2026, a assuré le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, vendredi, à Dakar.

"Tous les bacheliers seront orientés dans les universités publiques. Le nombre d'inscriptions définitives est estimé à 40 741. Et 87 % des bacheliers ont déjà payé leurs frais d'inscription", a-t-il précisé lors d'un conseil interministériel consacré aux préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire.

Le paiement des bourses d'études de l'année académique 2025-2026 va démarrer la semaine prochaine, selon Daouda Ngom.

Les services concernés se préparent à l'ouverture des campus sociaux, y compris des restaurants universitaires, a assuré M. Ngom.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va accélérer la construction en cours de certaines infrastructures à l'université du Sine-Saloum El Hadji-Ibrahima-Niass de Kaolack et Fatick (centre), au campus de l'université Assane-Seck de Ziguinchor (sud), à Thiès (ouest) et Bambey (centre), a-t-il promis.

"La réussite de la rentrée universitaire dépend de deux points essentiels : le paiement des aides sociales et la disponibilité des infrastructures", a ajouté M. Ngom.

