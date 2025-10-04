Sénégal: Rentrée scolaire - 240 écoles libérées des eaux (Cheikh Tidiane Dièye)

3 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a assuré, vendredi, que 240 écoles inondées sur les 280 recensés ont été libérées des eaux.

"Sur les 280 écoles inondées recensées pour la rentrée 2025-2026, 240 ont été libérées des eaux, 24 sont en cours de traitement et 17 restent en attente de solutions définitives", a-t-il notamment affirmé lors du conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026.

Dans le même sillage, son homologue en charge de l'Environnement et de la Transition Écologique, Abdourahmane Diouf, a annoncé la mise en place d'un programme de reverdissement des établissements scolaires et universitaires, précisant que cette initiative, intégrée aux réformes en cours, sera renforcée dès que des moyens supplémentaires seront mobilisés.

A cela s'ajoute également l'insertion "de Curricula verts" dans les écoles et universités.

