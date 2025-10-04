Sénégal: L'éducation, 'priorité des priorités' pour bâtir la souveraineté nationale (Moustapha Guirassy)

Dakar — L'éducation doit être considérée comme "la priorité des priorités" au Sénégal, a déclaré, vendredi, à Dakar, le ministre en charge de ce secteur, Moustapha Guirassy, soulignant que l'avenir du pays se joue dans les classes, les ateliers et les amphithéâtres.

"Il ne s'agit pas seulement de gérer un jour de rentrée, mais de réussir une année scolaire qui conditionne l'avenir de notre système éducatif", a-t-il déclaré.

L'école est "un socle de souveraineté, un levier de développement et la clé de la dignité collective", a estimé Moustapha Guirassy, insistant sur la nécessité de bâtir, au Sénégal, un système éducatif "inclusif et moderne".

Selon lui, certains chiffres relatifs à la situation de l'éducation au Sénégal traduisent "l'ampleur des défis" dans ce domaine, avec "plus de 2,3 millions d'élèves à l'élémentaire, près de 900.000 au moyen, 400.000 au secondaire, sans compter les apprenants de la formation professionnelle et les 300.000 étudiants de l'enseignement supérieur".

M. Guirassy s'est félicité du niveau de réalisation des directives issues du précédent Conseil interministériel, évalué à 83,34 %, tout en reconnaissant "des fragilités persistantes" comme l'existence de 7.222 abris provisoires et l'absence de clôtures dans plus de 5.000 établissements.

"L'éducation et la formation ne sont pas des secteurs ordinaires. Elles sont des infrastructures stratégiques, sinon plus, au même titre que les routes, les ports et les aéroports", a-t-il martelé.

"Nous avons le devoir historique d'investir dans l'école, car investir dans l'éducation, c'est investir dans la souveraineté, la prospérité et la dignité du Sénégal", a conclu le ministre.