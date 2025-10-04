Sénégal: Un deuxième lycée technique dans la banlieue dakaroise en 2026 (Moustapha Ndieck Sarré)

Dakar — Le ministre de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Ndieck Sarré, a annoncé, vendredi, d'un deuxième lycée technique sera construit dans la banlieue de Dakar en 2026 pour désengorger le lycée Seydina Limamoulaye de Gudiawaye.

"Un deuxième lycée technique sera construit dans la banlieue en 2026 pour permettre le désengorgement du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, qui accueille actuellement plus de 12.000 apprenants", a déclaré Moustapha Ndieck Sarré lors du conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026.

Il a ajouté que cette nouvelle infrastructure permettra aux jeunes de la banlieue d'accéder à des formations techniques dans de meilleures conditions.