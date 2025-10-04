Cote d'Ivoire: Innovation technologique - Un data center de point officiellement inauguré à Vitib

La Côte d'Ivoire vient de se doter d'une infrastructure stratégique pour son avenir numérique. Le groupe ST Digital a officiellement inauguré, le 2 octobre 2025, un data center de dernière génération dans la zone franche technologique du VITIB à Grand-Bassam. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs responsables administratifs, politiques et acteurs du secteur des technologies.

Ce projet s'inscrit dans la dynamique de modernisation numérique en cours en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la perspective continentale d'accroître les capacités d'hébergement et de traitement des données. Anthony Same, fondateur et CEO de ST Digital, a souligné la volonté de son groupe de bâtir un écosystème technologique inclusif.

« Notre objectif est de créer localement de la valeur dans une chaîne souvent dominée par des acteurs étrangers. Ce data center, conçu et exploité selon les standards internationaux, doit offrir des opportunités concrètes aux ingénieurs, techniciens et jeunes talents ivoiriens », a-t-il déclaré.

Représentant le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil, le directeur général de la transformation numérique et de la digitalisation, Avoa Olivier, a salué cette initiative. Selon lui, le projet constitue un levier essentiel pour protéger les données sensibles, stimuler l'innovation et attirer de nouveaux investissements.

Il a également rappelé que le marché africain des data centers pourrait dépasser les 13 milliards de dollars d'ici 2030, avec une croissance estimée à 40 % par an du trafic Internet et une multiplication par six du volume de données échangées sur le continent.

Pour Steve Tchouaga, directeur général data center Côte d'Ivoire, ce nouvel outil permettra aux entreprises et institutions ivoiriennes d'héberger leurs données sur le territoire national, sous juridiction locale, tout en bénéficiant d'un niveau de qualité et de sécurité conforme aux normes internationales.

Le directeur technique du VITIB, N'zi Yan-Gabriel, représentant son directeur général, a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la concrétisation de ce projet jugé porteur d'espérance pour l'écosystème numérique national.

Avec cette infrastructure, la Côte d'Ivoire réaffirme son ambition d'être un acteur majeur de la transition technologique en Afrique de l'Ouest. Elle se positionne ainsi pour mieux accompagner la croissance exponentielle des usages numériques et renforcer sa compétitivité dans la sous-région.