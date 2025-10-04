Cote d'Ivoire: Problèmes liés aux baux locatifs administratifs - Une organisation s'engage à épauler l'Etat

3 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck YEO

L'Union des bailleurs locatifs de Côte d'Ivoire (Ubl-CI) a officiellement lancé ses activités le mercredi 1eᣴ octobre 2025, lors d'une conférence de presse organisée à l'Institut national de santé publique, à Abidjan-Adjamé.

Portée sur les fonts baptismaux le 31 août 2025 à Abidjan et présidée par Jean-Claude Trazié, cette organisation, qui regroupe de grands comme de petits bailleurs, est convaincue que seule une assurance multirisque habitation et vie peut apporter des solutions durables aux difficultés liées aux baux locatifs en Côte d'Ivoire.

« La question des baux locatifs, qui constitue notre cheval de bataille, reste jusqu'ici une équation difficile, aussi bien pour l'État que pour les bailleurs et les locataires. Forts de nos expériences en la matière, nous pensons que l'une des solutions pour faire face à cette situation réside dans l'option d'une assurance multirisque habitation et vie », a déclaré Jean-Claude Trazié, président de l'Ubl-CI.

Aux côtés de plusieurs responsables des ministères, notamment celui de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ainsi que celui des Eaux et Forêts, le président de l'Ubl-CI a présenté la vision de son organisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous voulons un secteur où chaque acteur, locataire ou propriétaire, peut trouver sa place dans un cadre serein et respectueux. Nous savons que la location peut parfois être source de tensions -- qu'il s'agisse de réparations, de loyers ou de respect mutuel. C'est pourquoi notre engagement vise à créer des passerelles, à encourager la transparence et à faciliter la résolution des différends. Nous croyons qu'ensemble, par le dialogue et la coopération, nous pouvons améliorer la qualité de vie des habitants et la gestion des logements », a-t-il poursuivi, avant d'annoncer officiellement le lancement des activités de l'Ubl-CI en Côte d'Ivoire.

« Dans les prochaines semaines, nous entamerons des rencontres avec nos collègues bailleurs d'Abidjan qui ne sont pas encore de nos effectifs à l'effet de leur présenter nos objectifs et les amener à nous rejoindre dans ce noble combat. S'en suivront les rencontres d'échange et d'écoute de ceux des régions du pays », a conclu Jean-Claude Trazié.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.