Cote d'Ivoire: Problèmes liés aux baux locatifs administratifs - Une organisation s'engage à épauler l'Etat

L'Union des bailleurs locatifs de Côte d'Ivoire (Ubl-CI) a officiellement lancé ses activités le mercredi 1eᣴ octobre 2025, lors d'une conférence de presse organisée à l'Institut national de santé publique, à Abidjan-Adjamé.

Portée sur les fonts baptismaux le 31 août 2025 à Abidjan et présidée par Jean-Claude Trazié, cette organisation, qui regroupe de grands comme de petits bailleurs, est convaincue que seule une assurance multirisque habitation et vie peut apporter des solutions durables aux difficultés liées aux baux locatifs en Côte d'Ivoire.

« La question des baux locatifs, qui constitue notre cheval de bataille, reste jusqu'ici une équation difficile, aussi bien pour l'État que pour les bailleurs et les locataires. Forts de nos expériences en la matière, nous pensons que l'une des solutions pour faire face à cette situation réside dans l'option d'une assurance multirisque habitation et vie », a déclaré Jean-Claude Trazié, président de l'Ubl-CI.

Aux côtés de plusieurs responsables des ministères, notamment celui de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ainsi que celui des Eaux et Forêts, le président de l'Ubl-CI a présenté la vision de son organisation.

« Nous voulons un secteur où chaque acteur, locataire ou propriétaire, peut trouver sa place dans un cadre serein et respectueux. Nous savons que la location peut parfois être source de tensions -- qu'il s'agisse de réparations, de loyers ou de respect mutuel. C'est pourquoi notre engagement vise à créer des passerelles, à encourager la transparence et à faciliter la résolution des différends. Nous croyons qu'ensemble, par le dialogue et la coopération, nous pouvons améliorer la qualité de vie des habitants et la gestion des logements », a-t-il poursuivi, avant d'annoncer officiellement le lancement des activités de l'Ubl-CI en Côte d'Ivoire.

« Dans les prochaines semaines, nous entamerons des rencontres avec nos collègues bailleurs d'Abidjan qui ne sont pas encore de nos effectifs à l'effet de leur présenter nos objectifs et les amener à nous rejoindre dans ce noble combat. S'en suivront les rencontres d'échange et d'écoute de ceux des régions du pays », a conclu Jean-Claude Trazié.