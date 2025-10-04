Soudan: Membre de CST s'informe sur la situation dans la situation dans l'Etat d.Ashamaliya

3 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

- Dr Salma Abdul-Jabbar Al-Mubarak, membre du Conseil de souveraineté, a s'informe sur l'ensemble de la situation dans l'État d'Ashamaliy, en matière de sécurité, de services et de santé ainsi que les efforts déployés pour fournir les services essentiels aux citoyens.

Elle a inspecté l'avancement des travaux du barrage de Merowe, saluant les efforts considérables déployés par les ingénieurs soudanais pour rétablir le réseau électrique et exploiter le barrage, suite au ciblage systématique de la milice terroriste Al Daglo.

Par ailleurs, la membre du Conseil de souveraineté s'est rendue dans plusieurs régions lors de sa visite dans l'État , (Tangasi, Osili, Al-Garai et Al-Bassa) Elle a s

informé sur les défis et les problèmes rencontrés par les citoyens, ainsi que l'ampleur des dégâts causés par les inondations. Elle a salué les efforts déployés par les habitants de ces régions pour faire face aux conséquences des pluies et des inondations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La membre du Conseil de souveraineté a également passé en revue les préparatifs en cours pour le Centre d'exportation d'arachides et de sésame dans la région d'Al-Gurair, un projet du secteur privé.

Le Dr Salma a affirmé qu'elle oeuvrerait à trouver des solutions aux problèmes dans ces zones, en coordination avec les autorités locales et étatiques, afin de parvenir au développement souhaité.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.