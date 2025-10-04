Soudan: Membre de CST s'informe sur la situation dans la situation dans l'Etat d.Ashamaliya

- Dr Salma Abdul-Jabbar Al-Mubarak, membre du Conseil de souveraineté, a s'informe sur l'ensemble de la situation dans l'État d'Ashamaliy, en matière de sécurité, de services et de santé ainsi que les efforts déployés pour fournir les services essentiels aux citoyens.

Elle a inspecté l'avancement des travaux du barrage de Merowe, saluant les efforts considérables déployés par les ingénieurs soudanais pour rétablir le réseau électrique et exploiter le barrage, suite au ciblage systématique de la milice terroriste Al Daglo.

Par ailleurs, la membre du Conseil de souveraineté s'est rendue dans plusieurs régions lors de sa visite dans l'État , (Tangasi, Osili, Al-Garai et Al-Bassa) Elle a s

informé sur les défis et les problèmes rencontrés par les citoyens, ainsi que l'ampleur des dégâts causés par les inondations. Elle a salué les efforts déployés par les habitants de ces régions pour faire face aux conséquences des pluies et des inondations.

La membre du Conseil de souveraineté a également passé en revue les préparatifs en cours pour le Centre d'exportation d'arachides et de sésame dans la région d'Al-Gurair, un projet du secteur privé.

Le Dr Salma a affirmé qu'elle oeuvrerait à trouver des solutions aux problèmes dans ces zones, en coordination avec les autorités locales et étatiques, afin de parvenir au développement souhaité.