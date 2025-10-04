Soudan: État de Khartoum - Dispositions pour faire l'Etat libre des phénomènes négatifs

Le Wali de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a annoncé des dispositions et une nouvelle vision pour faire État libre des effets négatifs.

Il a souligné le travail des comités spécialisés, notamment un comité de contrôle de la présence étrangère et un comité chargé du retrait des forces militaires de la capitale après sa libération totale, afin d'éliminer les failles de sécurité.

S'adressant aujourd'hui aux fidèles à la mosquée Al-Shaqilab, dans la localité de Jabel Awliya, il a passé en revue les efforts déployés par le gouvernement pour préparer l'état au retour des citoyens et à leur réinstallation dans leurs foyers.

Il a également appelé à une action collective pour rétablir les services et corriger les erreurs qui ont conduit à la guerre.