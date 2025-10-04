Soudan: État de Khartoum - Dispositions pour faire l'Etat libre des phénomènes négatifs

3 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Wali de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a annoncé des dispositions et une nouvelle vision pour faire État libre des effets négatifs.

Il a souligné le travail des comités spécialisés, notamment un comité de contrôle de la présence étrangère et un comité chargé du retrait des forces militaires de la capitale après sa libération totale, afin d'éliminer les failles de sécurité.

S'adressant aujourd'hui aux fidèles à la mosquée Al-Shaqilab, dans la localité de Jabel Awliya, il a passé en revue les efforts déployés par le gouvernement pour préparer l'état au retour des citoyens et à leur réinstallation dans leurs foyers.

Il a également appelé à une action collective pour rétablir les services et corriger les erreurs qui ont conduit à la guerre.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.