Sénégal: BRVM - Fin de semaine baissière pour la grande majorité des activités du marché.

La fin de semaine a été baissière pour la grande majorité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 3 octobre 2025, la valeur totale des transactions s'est établie à 872,993 millions FCFA contre 1,094 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une baisse de 28,451 milliards, se situant à 12 536,187 milliards FCFA contre 12 564,638 milliards FCFA le jeudi 2 octobre 2025. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est retrouvée avec une hausse de 77,359 milliards, passant de 10 956,815 milliards FCFA la veille à 11 034,174 milliards FCFA ce 3 octobre 2025.

Les trois indices sont tous en zone rouge. L'indice BRVM Composite connait ainsi un repli de 0,31% à 325,14 points contre 325,88 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,51% à 160,97 points contre 161,61 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,47% à 136,73 points contre 137,11 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7, (à% à 1 935 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 3 120 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,39% à 2 905 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 315 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,78% à 1 260 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 7,38% à 2 510 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 3,34% à 14 305 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,23% à 12 710 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 1,18% à 8 400 FCFA) et BOA Mali (moins 1,15% à 4 295 FCFA).