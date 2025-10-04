Sénégal: BRVM - Fin de semaine baissière pour la grande majorité des activités du marché.

3 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La fin de semaine a été baissière pour la grande majorité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 3 octobre 2025, la valeur totale des transactions s'est établie à 872,993 millions FCFA contre 1,094 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une baisse de 28,451 milliards, se situant à 12 536,187 milliards FCFA contre 12 564,638 milliards FCFA le jeudi 2 octobre 2025. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est retrouvée avec une hausse de 77,359 milliards, passant de 10 956,815 milliards FCFA la veille à 11 034,174 milliards FCFA ce 3 octobre 2025.

Les trois indices sont tous en zone rouge. L'indice BRVM Composite connait ainsi un repli de 0,31% à 325,14 points contre 325,88 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,51% à 160,97 points contre 161,61 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,47% à 136,73 points contre 137,11 points la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7, (à% à 1 935 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 3 120 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,39% à 2 905 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 315 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,78% à 1 260 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 7,38% à 2 510 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 3,34% à 14 305 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,23% à 12 710 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 1,18% à 8 400 FCFA) et BOA Mali (moins 1,15% à 4 295 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.