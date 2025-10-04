Nigeria: Conakry accueille la 15e réunion du Comité de contrôle des navires par l'État du port du Mémorandum d'Abuja

Conakry, le 03 octobre 2025 - La capitale guinéenne abritera, du 06 au 10 octobre 2025, la 15e réunion du Comité de contrôle des navires par l'État du port du « Mémorandum d'Abuja » (MOU d'Abuja). Cet événement international, organisé par le Ministère des Transports à travers l'Agence de Navigation Maritime (ANAM) réunira les représentants de 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre autour des enjeux liés à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement marin.

L'objectif de cette rencontre est d'harmoniser les procédures et pratiques de contrôle des navires dans la région, afin d'éliminer les opérations de transport maritime non conformes aux normes internationales. Elle vise également à renforcer la sûreté des activités maritimes, à protéger l'environnement marin contre la pollution et à améliorer les conditions de vie et de travail des équipages.

« Nous enregistrons chaque année environ 1 000 navires miniers à destination de l'Asie et près de 900 bateaux commerciaux qui accostent en Guinée. Avec la mise en service du port de Morebaya, la capacité d'accueil sera multipliée par quatre, soit plus de 10 navires par jour. Notre pays, qui compte une vingtaine de ports en activité, attache donc une importance particulière à la mise en oeuvre des recommandations du Mémorandum d'Abuja », a déclaré M. Ousmane Gaoual DIALLO, Ministre des Transports et Porte-parole du Gouvernement lors de la récente visite à Conakry du Secrétaire Général du MoU d'Abuja.

Le Mémorandum d'Abuja, signé le 22 octobre 1999 à Abuja (Nigeria) sous la supervision de l'Organisation maritime internationale (OMI), est un accord juridique entre les États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il établit un cadre commun de coopération pour le contrôle des navires par l'État du port.

Seize pays ont été signataires de ce mécanisme régional : le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Congo, le Liberia, la Mauritanie, la Namibie, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Togo et la Guinée, qui a l'honneur d'accueillir cette 15e session.