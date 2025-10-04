Tunisie: Ligue 1 - 9e journée - ESZ - Se remettre debout

L'ESZ, encore sous le choc du revers contre l'ASS, cherchera un nouvel exploit loin de ses bases pour se relancer.

La large défaite de l'ESZ contre l'ASS lors de la 8e journée est restée en travers de la gorge du coach Anis Boujelbène. Un deuxième revers d'affilée à domicile qui va l'obliger à réviser ses choix.

Après le faux pas contre l'USM à Zarzis (0-1), Anis Boujelbène est parvenu à se racheter très rapidement avec un brillant succès par 4 à 1 à Kairouan. C'est avec cette même farouche envie de réhabilitation qu'il part à Tunis pour défier le ST au Bardo avec l'objectif de le mater sur sa propre pelouse et de lui reprendre le fauteuil de leader même provisoirement.

L'état d'esprit exceptionnel, la cohésion du groupe et le caractère inébranlable qu'ont démontrés les joueurs zarzissiens sur terrain n'ont pas suffi pour faire un parcours sans faute à domicile.

Pas moins de huit points ont été gâchés sur la pelouse du Stade Abdesslem Kazouz. Les beaux succès loin des bases sur le CSS, le CA et la JSK ont été ainsi entachés par ce gâchis.

Des changements qui s'imposent

Dans le match perdu contre les Capbonais de Soliman, deux absences de marque ont déréglé tout le dispositif. Hamza Ghanemi n'a pu faire oublier Seifeddine Charfi dans les buts et Kouni Khalfa a laissé un grand vide au milieu de terrain. Anis Boujelbène n'a pas, en outre, fait les bons choix pour la formule de charnière à trois.

Ghassen Mahersi n'a pas donné satisfaction comme troisième axial, lui qui a toujours évolué comme latéral. Makram Sghaier est donc le plus pressenti pour reprendre son poste comme troisième pilier de l'axe de la défense avec Lamjed Rjili et Pape Mamour Diallo. Faute de solution de rechange, Jassem Belkilani sera maintenu sur le flanc gauche malgré un travail trop brouillon et peu efficace sur le plan offensif.

L'entrejeu a aussi besoin d'une nouvelle conception. Si Ousmane Combassa est indiscutable comme pierre angulaire et poumon de la relance, Moatez Chouchen pourra faire banquette pour céder la place à un milieu à vocation plus offensive. Achraf Ben Dhiaf, Amir Tajouri et Khalil Kassab sont tous les trois en ballottage pour le poste de joueur de liaison et d'appui.

La ligne avant sera, sauf surprise, composée du trio Innocent Nshuti, Stanley Ogoh et Noemen Rahmani. À moins que Boujelbène ne décide de réajuster son schéma avec l'option pour un 4-4-2 plus équilibré avec un milieu plus renforcé pour contrecarrer la redoutable machine des Bardolais. Un point serait un moindre mal pour Boujelbène et sa bande. Par contre, les trois points seront les bienvenus face à un concurrent direct pour une place sur le podium.