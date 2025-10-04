Tunisie: Manouba - 305 seniors bénéficient d'une caravane médicale pluridisciplinaire

Hier, vendredi, 305 personnes âgées et adultes ont bénéficié des services d'une caravane de santé multidisciplinaire, organisée par la Direction Régionale de la Santé de Manouba, en collaboration avec la Délégation Régionale de la Jeunesse et des Sports et la municipalité de Manouba, à la Maison des Jeunes de la région. L'événement était placé sous la supervision de la Direction des Soins de Santé de Base du Ministère de la Santé.

Kaouthar Beltif, sous-directrice à la Direction Régionale de la Santé, a expliqué à l'agence de presse TAP que la caravane, animée par 7 médecins spécialistes et plusieurs cadres paramédicaux, était organisée sous le slogan « Prévention et dépistage pour un vieillissement sûr et sain », en célébration de la Journée Mondiale des Personnes Âgées. Elle ciblait principalement la population senior de la région, et l'affluence fut significative, d'autant plus que la caravane coïncidait avec le marché hebdomadaire aux alentours de l'établissement.

Les spécialités médicales proposées étaient variées, incluant la médecine générale, la psychiatrie, la neurologie, l'ophtalmologie, la rhumatologie, la cardiologie, la dentisterie et la dermatologie. En plus des consultations, des services de dépistage de la tension artérielle et du diabète, ainsi que des tests auditifs, ont été assurés. Des activités de sensibilisation ont également été menées par un nutritionniste au profit des bénéficiaires.

La directrice régionale de la Santé, Imen Habbassi, a précisé à l'agence TAP que cette caravane s'inscrit dans le programme de caravanes de santé que la Direction Régionale de la Santé assure ou auxquelles elle contribue avec d'autres structures. L'objectif est de rapprocher les services de santé, en particulier la médecine spécialisée, des quartiers résidentiels et des zones rurales. Il s'agit de fournir une gamme de services sanitaires et éducatifs, notamment aux catégories vulnérables comme les personnes âgées, les personnes sans soutien et celles qui ne peuvent pas se déplacer, en leur offrant des consultations et des médicaments, et en assurant le suivi médical des cas qui le nécessitent. Cette action s'ajoute aux caravanes continues organisées dans le cadre du programme Octobre Rose.