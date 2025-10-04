Tunisie: Le tunisien Mouheb Snoussi violemment agressé par les forces de l'occupation

L'équipe juridique soutenant la Flottille de la Résilience a annoncé que les policiers de l'Occupation ont agressé avec une extrême violence le participant tunisien Mouheb Senoussi alors qu'il brandissait le drapeau palestinien qu'il avait caché sous ses vêtements, et qu'il scandait avec les autres participants des slogans appelant à la liberté pour la Palestine, au moment où le ministre de l'Intérieur de l'entité sioniste entrait dans le port d'Ashdod et commençait à les menacer.

L'équipe a souligné que, malgré cela, le moral de Mouheb Senoussi est très élevé. Il a transmis ses salutations par l'intermédiaire de son avocat, rassurant le peuple tunisien et tous les peuples libres, et appelant à poursuivre la pression pour la libération de tous les participants.

L'équipe juridique a également annoncé que 280 participants ont complété hier, vendredi 3 octobre 2025, les procédures devant le tribunal de l'immigration, dont 200 sans la présence d'avocats, tandis que les avocats ont accompagné le reste.

Les audiences reprennent aujourd'hui, les procès de 200 autres participants ayant été reportés à ce jour.

Dans un communiqué, l'équipe a indiqué qu'en raison de la coïncidence avec le week-end , les audiences se poursuivent à un rythme lent, et il est probable qu'elles se prolongent également demain.

Elle a souligné que sept juges avaient examiné les dossiers hier, tandis que seulement deux juges supervisent les audiences aujourd'hui.

Il est prévu qu'une centaine de participants qui ont signé le document d'« accélération de l'expulsion » et ont refusé de comparaître devant le juge israélien soient rapatriés aujourd'hui.

L'équipe juridique a rappelé que la signature de ce document ne constitue en aucune manière une reconnaissance de la légitimité de l'entité occupante, et que l'équipe juridique a laissé aux participants le libre choix de le signer ou non.