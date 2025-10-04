Tunisie: Près de 700 000 retraités perçoivent une pension inférieure au SMIG

Le secrétaire général de la Fédération générale des retraités, Abdelkader Nasri, a tiré la sonnette d'alarme ce vendredi concernant la précarité grandissante des retraités en Tunisie. Selon ses déclarations, environ 1,6 million de retraités vivent dans des conditions sociales difficiles, dont entre 600 000 et 700 000 perçoivent des pensions mensuelles inférieures au salaire minimum garanti (SMIG), parfois aussi basses que 300 dinars.

Invité sur les ondes d'Express Fm, Nasri a souligné que cette situation alarmante concerne principalement les affiliés au régime de la sécurité sociale, et a réitéré l'urgence de fixer un seuil minimum pour les pensions, garantissant un niveau de vie décent.

"Nous avons adressé plusieurs correspondances au ministère des Affaires sociales pour demander l'instauration d'un plan national d'amélioration des pensions les plus faibles. Une pension décente ne devrait pas être inférieure à 1 200 dinars, surtout dans le contexte économique actuel", a-t-il affirmé.

Face à l'insuffisance des revenus, de nombreux retraités sont contraints d'exercer des activités informelles, comme la collecte de bouteilles en plastique ou la surveillance de bâtiments, pour compléter leurs faibles pensions.

Nasri a qualifié la situation des retraités de "misérable et douloureuse", lançant un appel solennel au président de la République et à cheffe du gouvernement pour une intervention urgente en faveur de cette frange marginalisée, en décalage avec les déclarations officielles portant sur la consolidation du "volet social" de l'État.

Parmi les revendications portées par la fédération figurent : la garantie d'une pension au moins équivalente au salaire minimum réel, l'amélioration de la couverture sanitaire, incluant l'accès aux médicaments et aux soins dans l'ensemble des établissements de santé et l'exonération fiscale pour les retraités, en supprimant l'impôt sur le revenu appliqué à cette catégorie.