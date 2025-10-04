Tunisie: Gabès - La ville thermale d'El Hamma a accueilli plus de 170 mille visiteurs

Plus de 170 000 visiteurs se sont rendus à la ville thermale d'El Hamma, dans le gouvernorat de Gabès, au cours de l'année 2024, selon les chiffres confirmés par le Délégué Régional du Tourisme de Gabès, Bechir Guediri.

Lors de son intervention dans l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, M. Guediri a indiqué que le projet de Cité Thermale d'El Khbayat à El Hamma sera le point de départ du véritable développement touristique pour le gouvernorat de Gabès et pour le Sud tunisien en général.

M. Guediri a précisé que le coût du projet El Khbayat est estimé à mille milliards de dinars (un milliard de dinars) et qu'il aura des retombées économiques sur le Sud-Est et le Sud-Ouest.

Il a également souligné que cinq municipalités du gouvernorat de Gabès sont classées comme touristiques sur un total de onze, ajoutant que toutes les municipalités méritent d'être classées comme telles, étant donné la disponibilité des atouts naturels et la richesse du patrimoine culturel.

Par ailleurs, le gouvernorat de Gabès se prépare à organiser la « Journée de Gabès pour le Tourisme » le 12 octobre 2025 afin de faire connaître le potentiel touristique et culturel de la région. Dans ce contexte, le Délégué Régional du Tourisme de Gabès a annoncé que la tournée de promotion (ou « voyage de prospection ») couvrira quatre gouvernorats du Sud, en commençant par Gabès, Kébili, Tataouine et le gouvernorat de Médenine, en passant par l'île de Djerba.