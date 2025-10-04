Tunisie: L'entité sioniste accusée d'avoir attaqué deux navires de la Flottille Global Sumud au large de la Tunisie

La chaîne américaine CBS News a révélé, vendredi 3 octobre, que le Premier ministre de l'entité sioniste, Benyamin Netanyahou, actuellement visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre à Gaza, aurait personnellement autorisé des attaques contre deux navires de la Flottille Global Sumud, en septembre dernier.

Selon des responsables du renseignement américain cités par CBS News, des drones lancés depuis un sous-marin militaire ont ciblé, les 8 et 9 septembre 2025, des bateaux amarrés au large du port de Sidi Bou Saïd, en Tunisie. Les appareils auraient largué des substances incendiaires, provoquant un incendie sur plusieurs embarcations humanitaires.

La Flottille, composée initialement de près de 45 navires, transportait des fournitures médicales, des denrées alimentaires et du lait infantile, destinés à la population civile de Gaza. Ces navires ont été interceptés avant d'atteindre les eaux territoriales de l'enclave palestinienne, soumise à un blocus imposé par l'entité sioniste depuis plusieurs années.

Selon la déclaration faite vendredi par les organisateurs de la flottille, l'ensemble des 42 navires encore en mer ont été capturés, après la saisie de la dernière embarcation, le navire "Marinet", par la marine de l'entité sioniste. L'attaque a conduit à l'arrestation de plusieurs centaines de militants pro-palestiniens, suscitant de vives critiques au sein de la communauté internationale.

Parmi les passagers arrêtés figurent 25 ressortissants tunisiens, aux côtés de citoyens de plus de 40 nationalités. La militante écologiste Greta Thunberg et la députée européenne Rima Hassan faisaient également partie des participants à la mission humanitaire.

Face à ces événements, des manifestations de soutien ont été organisées en Tunisie, notamment un sit-in devant l'ambassade des États-Unis à Tunis. Des partis politiques, ONG et associations ont exhorté les autorités tunisiennes à intervenir en urgence pour obtenir la libération des ressortissants détenus.

Depuis le 7 octobre 2023, l'agression militaire menée par l'entité sioniste contre Gaza a causé plus de 66 000 morts et 169 000 blessés, principalement des femmes et des enfants, ainsi que 457 décès dus à la famine, selon les données relayées par des organisations humanitaires.