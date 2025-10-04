Tunisie: Flottille pour Gaza - Des activistes, dont 25 Tunisiens, comparaissent devant un tribunal sioniste

Des activistes de la Global Sumud Flotilla, interceptés alors qu'ils tentaient de briser le blocus de Gaza, comparaissent devant un tribunal spécial établie au sein de la prison de Saharonim, dans le désert du Néguev, a confirmé Me Nariman Shehade Zoabi, avocate au centre juridique « Adalah ». Une décision d'expulsion collective devrait être rendue à l'issue de l'audience.

Selon l'avocate, les activistes dont les pays d'origine entretiennent des relations diplomatiques avec l'entité sioniste seront expulsés par voie aérienne, tandis que les autres, dont les Tunisiens, seront transférés via la Jordanie. L'équipe juridique d'« Adalah », chargée de leur défense, attendait vendredi soir la fin des procédures pour connaître les conclusions précises des audiences.

Les bateaux de la flottille, qui tentaient de briser le blocus de Gaza, ont été interceptés mercredi dans les eaux internationales au large de la bande de Gaza, une manoeuvre qualifiée de « crime de guerre manifeste » par l'équipe juridique de soutien. Parmi les quelque 200 activistes arrêtés figurent 25 ressortissants tunisiens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En réaction, des activistes tunisiens ont organisé jeudi soir un sit-in devant l'ambassade des États-Unis à Tunis, tandis que des marches nocturnes de soutien se sont tenues dans plusieurs gouvernorats. Par ailleurs, des partis politiques, associations et organisations nationales ont appelé les autorités tunisiennes à intervenir d'urgence pour exercer des pressions en vue de la libération immédiate de leurs ressortissants.

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu jeudi le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti. Il a souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour assurer le retour rapide des Tunisiens détenus.

L'équipe juridique de soutien à la flottille a affirmé suivre de près tous les développements et avoir activé tous les mécanismes juridiques nécessaires, en coordination avec des organisations internationales. Elle maintient un contact permanent avec les familles des détenus et exhorte les autorités diplomatiques tunisiennes à agir sur tous les fronts pour obtenir leur libération immédiate.