Tunisie: Hôpital Mongi Slim - Aujourd'hui, journée portes ouvertes sur l'ostéoporose

À l'occasion de la Journée Mondiale de l'Ostéoporose, qui a lieu le 20 octobre de chaque année, le service d'orthopédie et de rhumatologie de l'Hôpital Universitaire Mongi Slim de La Marsa organise, ce samedi 4 octobre, une journée de sensibilisation ouverte au public sur l'ostéoporose, avec le soutien de la Fondation Internationale de l'Ostéoporose (IOF).

Cet événement permettra de fournir des conseils nutritionnels et des directives pour un mode de vie sain, tout en présentant les moyens de diagnostic et de traitement disponibles en Tunisie. Cette campagne s'adresse principalement aux femmes ménopausées et aux citoyens de plus de cinquante ans.

Le programme comprendra des espaces de sensibilisation interactifs avec des présentations visuelles, des évaluations et des mesures, ainsi que des sessions d'exercices physiques pour prévenir les fractures et les chutes, un guichet de consultations médicales individuelles, en plus d'un questionnaire destiné aux participants.