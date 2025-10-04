Tunisie: Lancement du programme d'approvisionnement en eau potable durant l'été 2026

Le Président-Directeur Général de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), Abdelhamid Mnaja, a confirmé que la société avait commencé dès la semaine dernière à élaborer un programme visant à assurer l'approvisionnement en eau potable durant l'été 2026.

Au cours d'une séance de travail tenue hier jeudi au siège du ministère de l'Agriculture et supervisée par le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, chargé de l'Eau, Hammadi Hbaieb, il a souligné que, concernant l'eau potable en milieu rural, un système de suivi en temps réel des problèmes et perturbations éventuels sur les systèmes hydrauliques a été mis en place.

Ce système permet une intervention immédiate des Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) pour la maintenance ou le remplacement des équipements, en plus de la lutte contre les raccordements anarchiques.

Des camions citernes et des tracteurs-citernes ont également été fournis pour approvisionner les habitants en eau potable.

Selon la même source, 76 projets au profit de 125 000 bénéficiaires seront mis en service d'ici l'été 2026.

Dans le cadre des préparatifs pour la saison agricole 2025/2026, concernant l'approvisionnement en eau d'irrigation des périmètres irrigués publics, le responsable a indiqué qu'une quantité d'eau a été allouée à l'irrigation des superficies d'arbres fruitiers et des cultures stratégiques, telles que les pommes de terre de fin de saison, les cultures fourragères d'automne et la betterave sucrière.

De son côté, le Secrétaire d'État a appelé à une meilleure coordination entre les parties prenantes, à l'exécution d'une maintenance périodique, à l'équipement des puits et des grandes stations en groupes électrogènes et équipements techniques pour réduire les pannes pendant la période de pointe estivale. Il a également insisté sur la nécessité de lui fournir le plan de l'été 2026 pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable avant fin octobre 2025.

La séance de travail a vu la participation des Directeurs Généraux du Bureau de la Planification et des Équilibres Hydrauliques, de la Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques, de la Direction Générale de l'Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles, ainsi que des représentants des Directions Générales des Ressources en Eau, du Génie Rural et de l'Exploitation des Eaux, et de la Production Agricole.