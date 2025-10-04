Tunisie: Trafic de faune - Un habitant de Boumhel arrêté avec 15 perdrix sauvages

Dans le cadre de la lutte contre la chasse illégale et le trafic de la faune sauvage, la brigade de chasse terrestre du gouvernorat de Ben Arous, en coordination avec la brigade de recherches, est intervenue jeudi soir à Boumhel pour saisir 15 perdrix sauvages détenues illégalement dans une maison appartenant à un particulier. Ce dernier s'apprêtait à les vendre en dehors du cadre légal.

Selon un communiqué publié par la Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA) de Ben Arous, les oiseaux ont été saisis, confisqués et placés en sécurité en coordination avec la Direction générale des forêts. Les autorités ont immédiatement lancé les procédures légales à l'encontre du contrevenant, conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de la faune.

Il est prévu que les perdrix soient relâchées dans leur habitat naturel, au sein des forêts du gouvernorat de Ben Arous, afin de préserver l'équilibre écologique.

Cette opération intervient à quelques jours de l'ouverture officielle de la saison de chasse 2025-2026, fixée au 5 octobre 2025, conformément à l'arrêté ministériel publié au Journal Officiel le 27 août dernier par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La saison couvrira, dans un premier temps, certaines espèces de petit gibier : lièvre sauvage, perdrix, caille sédentaire, pigeon ramier et outarde houbara (el kadra).

Elle marquera également le début de la chasse au grand gibier, notamment le sanglier sauvage et le chacal doré africain.

La saison de chasse pour le petit gibier prendra fin le 7 décembre 2025, tandis que celle du grand gibier s'achèvera le 1er février 2026.

Ces délais sont fixés afin de garantir la préservation des ressources naturelles et la protection de la biodiversité dans les différentes régions forestières du pays.