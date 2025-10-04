Tunisie: Certification Zéro Résidu de Pesticides - SICAM engage sa production vers des standards internationaux

Le 29 septembre 2025, la société tunisienne SICAM a reçu la certification internationale « Zéro Résidu de Pesticides » (ZRP), délivrée par l'organisme italien CCPB, spécialisé dans le contrôle et la certification des produits biologiques et durables. Cette distinction, obtenue à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, inscrit l'entreprise dans une démarche de conformité avec les standards internationaux en matière de sécurité alimentaire.

La certification ZRP atteste de l'absence de résidus mesurables de pesticides dans les produits finis, selon les seuils de détection reconnus à l'échelle européenne. Elle implique un engagement sur l'ensemble de la chaîne de production, du champ jusqu'à la transformation industrielle, en passant par un encadrement technique des agriculteurs partenaires.

L'adoption de cette approche traduit une réponse à des attentes croissantes en matière de transparence et de qualité de l'alimentation. Elle s'inscrit aussi dans un contexte de sensibilisation accrue aux risques liés à l'usage intensif des produits phytosanitaires. Pour le secteur agroalimentaire tunisien, il s'agit d'un signal fort, qui pourrait ouvrir la voie à une dynamique plus large de transition vers des pratiques plus durables.

Lors de la cérémonie de remise organisée à cette occasion, la direction de SICAM a évoqué un « engagement renouvelé en faveur de la santé des consommateurs » tout en soulignant les efforts entrepris pour atteindre cette conformité. Si cette reconnaissance représente une étape technique importante, elle ne constitue qu'un jalon parmi d'autres dans un processus d'amélioration continue.

En marge de cet événement, un hommage a été rendu à deux figures culturelles tunisiennes, feu Fethi Haddaoui et l'acteur Lamine Nahdi, en lien avec leur contribution passée à l'image de la marque. Un geste symbolique qui replace l'entreprise dans un cadre plus large d'ancrage culturel.