Tunisie: Certification Zéro Résidu de Pesticides - SICAM engage sa production vers des standards internationaux

4 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le 29 septembre 2025, la société tunisienne SICAM a reçu la certification internationale « Zéro Résidu de Pesticides » (ZRP), délivrée par l'organisme italien CCPB, spécialisé dans le contrôle et la certification des produits biologiques et durables. Cette distinction, obtenue à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, inscrit l'entreprise dans une démarche de conformité avec les standards internationaux en matière de sécurité alimentaire.

La certification ZRP atteste de l'absence de résidus mesurables de pesticides dans les produits finis, selon les seuils de détection reconnus à l'échelle européenne. Elle implique un engagement sur l'ensemble de la chaîne de production, du champ jusqu'à la transformation industrielle, en passant par un encadrement technique des agriculteurs partenaires.

L'adoption de cette approche traduit une réponse à des attentes croissantes en matière de transparence et de qualité de l'alimentation. Elle s'inscrit aussi dans un contexte de sensibilisation accrue aux risques liés à l'usage intensif des produits phytosanitaires. Pour le secteur agroalimentaire tunisien, il s'agit d'un signal fort, qui pourrait ouvrir la voie à une dynamique plus large de transition vers des pratiques plus durables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la cérémonie de remise organisée à cette occasion, la direction de SICAM a évoqué un « engagement renouvelé en faveur de la santé des consommateurs » tout en soulignant les efforts entrepris pour atteindre cette conformité. Si cette reconnaissance représente une étape technique importante, elle ne constitue qu'un jalon parmi d'autres dans un processus d'amélioration continue.

En marge de cet événement, un hommage a été rendu à deux figures culturelles tunisiennes, feu Fethi Haddaoui et l'acteur Lamine Nahdi, en lien avec leur contribution passée à l'image de la marque. Un geste symbolique qui replace l'entreprise dans un cadre plus large d'ancrage culturel.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.