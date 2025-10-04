Tunisie: L'AMVPPC donne le coup d'envoi d'une campagne sauvegarde et de valorisation du patrimoine

Dans le cadre de sa stratégie visant à valoriser le patrimoine national et à protéger les sites et monuments archéologiques, l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC), sous la supervision du Ministère des Affaires Culturelles, organise une grande campagne de nettoyage englobant des sites et monuments historiques majeurs à Le Bardo, la Médina, Carthage et Oudhna durant le mois d'octobre.

Selon une publication de l'Agence sur sa page officielle Facebook, cette initiative nationale vise à améliorer l'environnement des sites archéologiques, reflétant ainsi la valeur du patrimoine civilisationnel et culturel de la Tunisie.

Cette initiative a également pour objectif de renforcer l'expérience des visiteurs en offrant des espaces propres et sûrs qui mettent en valeur l'importance historique des lieux, et d'inculquer les valeurs d'appartenance et de responsabilité sociétale au sein des diverses composantes de la société civile pour la sauvegarde et le rayonnement du patrimoine.

Dans ce contexte, l'Agence a appelé toutes les personnes intéressées par le patrimoine national -- citoyens, associations culturelles et institutions éducatives -- à participer activement à cette initiative qui incarne la conscience collective de l'importance de protéger et de préserver le patrimoine en tant que pilier de l'identité nationale et du développement culturel durable.

L'AMVPPC a souligné que le lancement de cette campagne réaffirme son engagement constant à valoriser les sites et monuments archéologiques afin qu'ils demeurent une référence civilisationnelle et historique honorable pour la Tunisie aux niveaux local et international.