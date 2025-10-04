Tunisie: Saisie de drogue à bord d'une ambulance au Kef - Deux agents hospitaliers placés en garde à vue

4 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le parquet près le tribunal de première instance du Kef a ordonné, ce vendredi, la mise en garde à vue du conducteur d'une ambulance et du régisseur de l'hôpital régional du Kef, soupçonnés de trafic de stupéfiants et de falsification d'autorisations de déplacement.

Cette décision fait suite à la saisie, par la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants du Kef, d'une importante quantité de comprimés stupéfiants dissimulés à bord d'une ambulance relevant de l'hôpital régional. L'opération a eu lieu tôt dans la matinée au niveau de la localité de Borj El Aifa, sur la route nationale n°5, alors que le véhicule revenait de Tunis en direction du Kef.

Une fouille minutieuse a permis aux agents de découvrir les substances illicites soigneusement cachées à l'intérieur du véhicule, en plus d'une somme d'argent dont le montant exact reste à déterminer.

Selon Mohamed Amine Ayari, substitut du procureur de la République et porte-parole du tribunal, le parquet a ordonné la saisie de la marchandise, de l'argent et du véhicule, ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le prolongement de l'affaire, les autorités ont également procédé à la saisie de tous les documents administratifs relatifs aux déplacements de l'ambulance concernée et aux ordres de mission émis à son sujet. Le conducteur de l'ambulance ainsi que le régisseur de l'hôpital ont été placés en garde à vue en vertu de l'article 96 du Code pénal, pour soupçons de falsification et d'abus de fonction.

L'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur du réseau et les éventuelles complicités internes ou externes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.