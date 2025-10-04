Tunisie: Saisie de drogue à bord d'une ambulance au Kef - Deux agents hospitaliers placés en garde à vue

Le parquet près le tribunal de première instance du Kef a ordonné, ce vendredi, la mise en garde à vue du conducteur d'une ambulance et du régisseur de l'hôpital régional du Kef, soupçonnés de trafic de stupéfiants et de falsification d'autorisations de déplacement.

Cette décision fait suite à la saisie, par la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants du Kef, d'une importante quantité de comprimés stupéfiants dissimulés à bord d'une ambulance relevant de l'hôpital régional. L'opération a eu lieu tôt dans la matinée au niveau de la localité de Borj El Aifa, sur la route nationale n°5, alors que le véhicule revenait de Tunis en direction du Kef.

Une fouille minutieuse a permis aux agents de découvrir les substances illicites soigneusement cachées à l'intérieur du véhicule, en plus d'une somme d'argent dont le montant exact reste à déterminer.

Selon Mohamed Amine Ayari, substitut du procureur de la République et porte-parole du tribunal, le parquet a ordonné la saisie de la marchandise, de l'argent et du véhicule, ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire.

Dans le prolongement de l'affaire, les autorités ont également procédé à la saisie de tous les documents administratifs relatifs aux déplacements de l'ambulance concernée et aux ordres de mission émis à son sujet. Le conducteur de l'ambulance ainsi que le régisseur de l'hôpital ont été placés en garde à vue en vertu de l'article 96 du Code pénal, pour soupçons de falsification et d'abus de fonction.

L'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur du réseau et les éventuelles complicités internes ou externes.