Tunisie: Sidi Thabet - Vers une nouvelle zone industrielle à vocation biotechnologique

Une séance de travail s'est tenue vendredi au siège du pôle biotechnologique de Sidi Thabet, en présence du gouverneur de l'Ariana, Walid Sandid, dans le cadre d'une visite de terrain visant à suivre l'avancement du projet de création de la future zone industrielle du pôle.

Cette réunion a été consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement du plan d'aménagement détaillé, ainsi qu'à l'examen des procédures de raccordement aux réseaux publics (électricité, eau, assainissement, transport). L'objectif est de réunir les conditions techniques et logistiques nécessaires à la mise en place de cette zone à fort potentiel économique et technologique.

Le gouverneur a souligné, à cette occasion, l'importance de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes afin d'accélérer les procédures restantes. Il a insisté sur le rôle stratégique de ce projet pour attirer de nouveaux investissements, soutenir le tissu économique local et générer des opportunités d'emploi durables.

À l'issue de la séance, une visite technique du site a permis d'examiner de près les infrastructures existantes et les zones d'intervention prévues, notamment l'emplacement de la future station de transformation électrique (de haute à moyenne tension), qui sera réalisée par la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), en collaboration avec le district de Tunis Maritime.

La visite a également été marquée par une rencontre avec la directrice de l'Institut supérieur de biotechnologie de Sidi Thabet et un groupe d'enseignants-chercheurs. Les discussions ont porté sur les besoins et les perspectives de développement de l'établissement, acteur clé de l'écosystème scientifique de la région.

Ont pris part à cette visite : le Président-directeur général du pôle biotechnologique de Sidi Thabet, le directeur régional de l'Office national de l'assainissement (ONAS), des représentants du Commissariat régional au développement agricole, des représentants de la STEG, de la SONEDE, ainsi que de la direction régionale des transports de l'Ariana.