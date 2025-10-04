Madagascar: Un mouvement qui n'est pas prêt de s'éteindre

4 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Patrice RABE

Après une semaine plutôt mouvementée, le mouvement de contestation initié par les étudiants et les membres de Gen-Z a trouvé son rythme de croisière. Il s'est imposé comme un acteur incontournable de la vie sociopolitique malgache. Les rouages de la société malgache qui étaient grippés se sont remis en marche et tous les secteurs de la société ont retrouvé un certain dynamisme. Le changement qu'il veut instaurer ne peut pas se faire facilement et rencontre sur son chemin des obstacles. Les manifestations qui sont quotidiennes sont toujours sous haute surveillance, mais elles montrent sa détermination de mener jusqu'au bout ce changement qu'il prône.

Un mouvement qui n'est pas prêt de s'éteindre

Le mouvement « Leo delestazy » qui a été le ferment de la manifestation du 25 septembre a provoqué une prise de conscience générale. Les Malgaches, qui étaient résignés, sont sortis de leur léthargie. Les manifestations de ces sept jours leur ont fait prendre conscience de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont vu la jeune génération exprimer toutes les revendications qu'ils n'ont pas osé mettre en avant durant toutes ces années. Ces jeunes ont dit tout haut ce qu'ils pensaient en leur for intérieur. Ils ont osé braver l'interdiction des autorités et n'ont pas reculé devant la répression exercée pour les empêcher de s'exprimer. Leur mouvement Gen-Z a une ampleur internationale puisque d'autres pays connaissent la même fièvre revendicative. C'est peut-être la raison pour laquelle le chef de l'État a parlé d'intervention étrangère. Il a parlé d'une attaque de cybercriminalité qui a contaminé les réseaux sociaux. Nul ne sait véritablement l'influence de tous ces messages que l'on peut y lire, mais le mouvement de contestation de ces derniers jours a des raisons profondes. On verra comment il évoluera dans les jours à venir, mais il ne semble pas prêt de s'éteindre.

