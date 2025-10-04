Madagascar: Marc Ravalomanana - Pour la libération immédiate des manifestants arrêtés

Dans une lettre adressée à Andry Nirina Rajoelina, président en exercice de la SADC, Marc Ravalomanana, ancien président de la République de Madagascar, exprime sa profonde préoccupation face à la répression violente des récentes manifestations et les violations graves des droits humains qui en découlent.

La requête, envoyée le 2 octobre 2025, s'insurge, en effet, contre les pratiques inquiétantes observées depuis les manifestations, notamment l'absence de transparence sur les lieux de détention des manifestants, empêchant ainsi les familles et avocats de savoir où sont emprisonnés leurs proches. Selon le courrier, les avocats se heurtent à une entrave manifeste au droit de la défense, les empêchant d'accéder à leurs clients dans des conditions de confidentialité et de liberté essentielles pour le respect des droits fondamentaux.

Maltraitances physiques

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ancien président dénonce également les maltraitances physiques et morales infligées à des personnes arrêtées de manière arbitraire, en violation de la Constitution malgache et des engagements internationaux du pays. Il réclame leur libération immédiate, la garantie de leur intégrité, et l'ouverture d'une enquête indépendante sous supervision internationale. L'ex-chef d'État interpelle aussi les autorités, notamment la Présidence de la SADC, sur leur responsabilité dans la protection des droits humains. À défaut de réponse, l'opposition, appuyée par l'Ordre des avocats, envisage de porter l'affaire devant les instances internationales, dont le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Un appel solennel est lancé au respect de l'État de droit, dans un contexte politique toujours sous tension.