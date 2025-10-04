Madagascar: Kandreho - 12,7 millions d'ariary dérobés dans un cambriolage

4 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Le 1er octobre 2025, vers 08h27, le poste avancé de la gendarmerie d'Ambatomainty Sud, commune d'Ambohitromby, district de Fenoarivobe, a reçu un appel urgent du chef de poste de Betaimboay, district Kandreho signalant un cambriolage survenu dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Plusieurs biens avaient disparu, ce qui a conduit les forces de l'ordre à mettre en place immédiatement un dispositif de barrage.

Aux environs de 12h30, un individu circulant à moto de marque France Rider a été intercepté. La fouille a permis de découvrir dans ses affaires : une somme de 12 795 700 ariary, 219 yuans, 1 dollar américain, ainsi que 2 kilos de feuilles de tabac local.

L'enquête a révélé que ces biens provenaient du cambriolage d'un domicile à Betaimboay durant la nuit précédente.

Lors de son interpellation, le suspect a tenté de soudoyer les gendarmes en leur proposant la moitié de l'argent saisi afin d'être relâché. Une tentative de corruption rejetée fermement par les forces de l'ordre, qui ont conduit l'individu devant l'unité compétente pour la suite de l'enquête.

Les objets saisis ont déjà été restitués à leur propriétaire. L'affaire reste en cours d'instruction.

