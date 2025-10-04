Madagascar: Besarety, Rasalama et Behoririka - Trois manifestants blessés, un nourrisson asphyxié et plusieurs arrestations

4 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Les manifestations menées par la Génération Z et leurs soutiens ont de nouveau secoué la capitale hier.

De Besarety à Behoririka, en passant par Rasalama et Ankadifotsy, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser des rassemblements non autorisés. Trois blessés, un nourrisson asphyxié et plusieurs interpellations ont été recensés par les journalistes sur place. Le mouvement a débuté vers 11h à Antaninandro, où militants de la Génération Z, simples citoyens, artistes et quelques figures politiques se sont regroupés. Le site était déjà fortement encadré par les forces de l'ordre. Malgré des discussions entre organisateurs et responsables de la sécurité, ces derniers ont exigé la dispersion immédiate, invoquant l'absence d'autorisation officielle. L'Emmo/Nat a alors procédé sans attendre à la dispersion des manifestants.

Grenades lacrymogènes et barricades

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les forces de l'ordre ont eu recours aux gaz lacrymogènes et aux poursuites pour disperser les protestataires. Ces derniers ont répondu par des jets de pierres et l'installation de barricades. Les affrontements ont été particulièrement vifs à Rasalama et Besarety. Un jeune homme, qui a résisté jusqu'au bout, a été interpellé à Rasalama. À Besarety, un nourrisson a été asphyxié par les gaz lacrymogènes. Secouru immédiatement par des médecins volontaires, il a pu être sauvé. C'est le deuxième enfant touché depuis le début des manifestations. En réaction, les manifestants ont intensifié leurs actions à Andravoahangy, Behoririka et Ankadifotsy, érigeant de nouvelles barricades et brûlant des pneus. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les démanteler. Trois blessés ont été constatés et certains ont été évacués par la Croix-Rouge, tandis que d'autres ont reçu des soins sur place. Un autre jeune homme a été arrêté à Ankadifotsy.

Bilan toujours incertain. Au moment de la rédaction de cet article, aucun chiffre officiel n'avait été communiqué par les autorités sur le nombre exact de blessés et d'interpellations. Les informations disponibles proviennent des observations directes des journalistes sur place. Des manifestations similaires ont été signalées dans d'autres quartiers de la capitale, notamment à Anosy et Mahamasina, où des incidents et des arrestations ont également eu lieu.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.