Madagascar: Universitaires en économie - Prêts à « servir sans contrepartie » pour sortir du pilotage à vue

Un collectif d'enseignants-chercheurs de la Mention Économie de l'Université d'Antananarivo annonce mettre gratuitement ses compétences au service de la Nation. Soutenus par leurs Alumni, ils proposent d'appuyer, sans aucune contrepartie, une refondation économique fondée sur l'évidence scientifique et la planification, en rupture avec un pilotage à vue qui, selon eux, a longtemps prévalu faute d'intégration des économistes dans la décision publique.

Dans une déclaration, ils lisent dans la mobilisation pacifique de la jeunesse un diagnostic social implacable : précarité persistante depuis deux décennies, exclusion, fortes inégalités, corruption, institutions fragiles, chômage des jeunes. Ils dénoncent la répression violente de mouvements pourtant garantis par la Constitution et le droit international, et exhortent les forces de l'ordre à y mettre fin.

Service civique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de l'alerte, ces économistes posent une offrede service civique : élaborer, avec les acteurs publics et la société civile, une trajectoire lisible - de l'urgence sociale aux réformes structurelles - afin d'éviter une spirale de radicalisation. Leur proposition vise à replacer l'analyse économique au coeur de l'action : cadrage macroéconomique, hiérarchisation des priorités budgétaires, relance de l'emploi des jeunes, politiques de revenus, gouvernance des entreprises publiques, filets sociaux, lutte anticorruption mesurable, et déploiement de stratégies sectorielles (énergie, agriculture, eau) fondées sur des objectifs vérifiables. Bref, selon ces économistes universitaires, le message est double.

D'abord, la bonne volonté de « servir sans rien demander en retour » pour reconstruire l'économie et retisser la confiance. Ensuite, la méthode pour passer de la réaction au cap, du court-termisme à la stratégie, du discret « bricolage » à l'évaluation publique des résultats. Les signataires appellent enfin tous les citoyens à contribuer, rappelant que la sortie de crise est autant une affaire de politique économique qu'un contrat social à rebâtir - lucide dans le diagnostic, ferme sur les libertés, et exigeant sur la performance des politiques publiques.